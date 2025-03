WEITERE NACHRICHTEN

Abor und Tynna gewinnen ESC-Vorentscheid

Abor & Tynna treten für Deutschland beim ESC an • Jury und Fernsehpublikum haben entschieden: Das Duo Abor & Tynna wird für Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) am 17. Mai in Basel an den Start gehen. Die Geschwister aus Österreich konnten sich beim Finale des deutschen ESC -Vorentscheids mit ihrem Lied "Baller" durchsetzen. Damit nimmt Deutschland zum ersten Mal seit 2007 mit einem deutschsprachigen Lied am ESC teil. Stefan Raab und eine Jury hatten aus rund 3.300 Bewerbungen eine Vorauswahl getroffen. Die Fernsehzuschauer bestimmten die Gewinner: Abor & Tynna bekamen 34,9 Prozent der Stimmen und setzten sich knapp durch gegen die Sängerin Lyza mit 31,1 Prozent durch.

Veedelszoch 2024

Schull - und Veedelszöch starten in Köln • Die Schull- un Veedelszöch sind quasi das Herz des Kölner Straßenkarnevals. Sie kommen ganz ohne die großen Persiflage-, Prunk- und Festwagen daher und dennoch immer mit Haltung. Was die Schülerinnen- und Schüler übers Jahr bewegt, woran es in den Schulen fehlt oder wie engagiert junge Menschen in punkto Umwelt, Migration und Integration sind, das präsentieren sie durch ihre Kostüme, selbst gebastelten Transparenten oder auf kleinen Bollerwagen. Unterwegs sind die Nachwuchsjecken auf der Strecke des Rosenmontagszugs - ab dem Chlodwigplatz quer durch die Kölner Einkaufsmeilen, durch die Altstadt und natürlich auch am Kölner Dom vorbei. Mehr als 8.000 Teilnehmer sind dabei.