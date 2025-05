Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Victor Fritzen und Jörn Kießler.

THEMA DES TAGES

Polizei nimmt mutmaßlichen Täter von Bielefeld fest • Die Polizei hat in der Nacht einen Mann in Heiligenhaus im Kreis Mettmann festgenommen. Nach WDR -Informationen soll es sich dabei um den 35 Jahre alten Syrer halten, der seit Sonntag gesucht wird, weil er eine Gruppe von Menschen in Bielefeld angegriffen haben soll.

Am frühen Sonntagmorgen wurde völlig unerwartet eine Gruppe von Menschen vor einer Kneipe in der Bielefelder Innenstadt von einem Mann mit einem Messer attackiert. Bei dem Angriff wurden mindestens fünf Menschen verletzt, mehrere von ihnen schwer. Am Tatort fand die Polizei eine Tasche mit " Personaldokumenten sowie einer Flasche mit einer unbekannten, nach Benzin riechenden Flüssigkeit ". Zudem seien Messer gefunden worden.