Chaotische Kommunikation nach Solingen-Anschlag • Zu dem Messeranschlag in Solingen, bei dem vergangenen Sommer drei Menschen starben, gibt es neue Details. Unmittelbar nach der Tat hat es offenbar noch größere Probleme bei der Kommunikation in der Landesregierung gegeben als bisher bekannt. Das belegen Chat-Protokolle, die dem WDR vorliegen.

Bundeswehr-Manöver in Kalkar • Die Bundeswehr simuliert heute in Kalkar am Niederrhein die Abwehr von Cyberangriffen. Nach eigenen Angaben ist die "Locked Shields" aktuell die weltweit größte, komplexeste und fortschrittlichste multinationale Übung der NATO in der Cyber-Sicherheit. Sie wird unter anderem von Bundesverteidigungsminister Pistorius ( SPD ) besucht.

Staupe-Ausbruch in Südwestfalen • Dort sind seit Anfang des Jahres 15 Füchse nachweislich an der Staupe gestorben. Die Viruserkrankung ist hochansteckend. Die Symptome gehen von Atembeschwerden über Magen-Darmproblemen bis hin zu Krampfanfällen und Muskelzucken. Ohne Impfung sterben die Tiere meist.

DAS WETTER IN NRW

Traumhafter Tag • Der Dienstag geht so weiter, wie der Montag aufgehört hat: mit viel Sonne und nur hauchdünnen Schleierwolken. Und es wird noch einmal wärmer - mit bis zu 25 Grad in den Großstädten am Rhein. Damit hätten wir offiziell einen Sommertag. In der Eifel werden's 20, rund um Winterberg 18 bis 20 Grad.