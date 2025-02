Vollsperrung auf der A40 • Seit gestern Abend ist die A40 Richtung Essen zwischen dem Kreuz Duisburg (A59) und dem Kreuz Kaiserberg voll gesperrt – bis Montag, 5 Uhr. Laut der Autobahn GmbH wird die Fahrbahn erneuert, und es werden neue Schutzplanken montiert. Ab heute bleibt außerdem die Abfahrt von der A40 auf die A3 Richtung Köln länger gesperrt. Hier entstehen neue Brücken.

IS -Anschläge an Karneval? • Der IS droht vor Karneval mit Anschlägen in Europa. Für NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) ist das nicht neu. Es gebe seit Jahren in Europa eine abstrakte Gefahr, aber aktuell keine konkreten Planungen. Die aktuellen Aufrufe seien jedoch immer perfider und hätten zwei Funktionen: " Einerseits den Menschen, die dafür anfällig sind, zu sagen: So geht das. " Andererseits solle die Gesellschaft verunsichert werden. NRW habe deswegen seit Jahren klare Regeln, wie solche Veranstaltungen wie Karneval zu organisieren seien. Reuls Rat: " Gehen Sie auf jeden Fall entspannt feiern. "