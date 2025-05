Weltwetterorganisation: Die nächsten Jahre bleiben heiß • Heute erscheint ein neuer Bericht der Weltorganisation für Meteorologie. Demnach werden die weltweiten Temperaturen der nächsten fünf Jahre nahe an den Rekordtemperaturen von 2024 oder darüber liegen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 80 Prozent wird mindestens eines der Jahre bis 2029 einen Temperaturrekord aufstellen.

Klimaklage: Saúl Luciano Lliuya gegen RWE

Anden-Bauer gegen RWE: Gericht entscheidet • Im Fall der sogenannten Klimaklage eines Peruaners gegen RWE will ein Gericht in Hamm heute seine Entscheidung verkünden. Landwirt Saúl Luciano Lliuya macht sich große Sorgen, dass sein Haus unterhalb eines Sees wegen der Gletscherschmelze überflutet werden könnte. Er sagt, dass RWE daran mit Schuld sei und sich an Schutzmaßnahmen finanziell beteiligen solle.

Maus legt Klinik in Radevormwald lahm • In einem Krankenhaus in Radevormwald im Oberbergischen Kreis hat am Abend eine Maus für einen Stromausfall gesorgt. Sie hat ein zentrales Stromkabel beschädigt - die Klinik hatte daraufhin keinen Strom mehr. 89 Patienten mussten im Lauf der Nacht von der Feuerwehr in andere Krankenhäuser gebracht werden. Weil die Versorgungssysteme nicht einwandfrei funktionieren, wird es wohl länger dauern, bis das Krankenhaus wieder arbeitsfähig ist.

Kinderschutz-Einrichtung eröffnet in Bonn • Am Vormittag wird an der Uniklinik Bonn ein neues Haus des Kinderschutzes eröffnet. Es soll den Schutz von Kindern verbessern und Hilfsangebote besser koordinieren. Zum Beispiel sollen Therapie- und Beratungsplätze schneller vermittelt werden. Das Land NRW fördert das Haus, eine Stiftung stellt es kostenfrei zur Verfügung.

Der Bestand der Aale nimmt immer mehr ab

Angelvereine setzen Hunderte Aale aus • Seit Jahren geht die Zahl der Aale in NRW stark zurück. Deswegen gibt's in Westfalen und Lippe heute eine Aktion, um den Bestand wieder zu vergrößern: Angelvereine setzen mehrere Hundert junge Aale in heimische Flüsse und Kanäle wie Lippe und Ems.

DAS WETTER IN NRW

Usselig und nass • Der Mittwoch startet bewölkt und mit Schauern. Ab dem Mittag gibt es vereinzelt auch Gewitter. Nur ab und zu scheint die Sonne. Es werden 15 bis 19 Grad, oberhalb von 500 Metern 11 bis 14 Grad erreicht. Dazu pfeift der Wind ordentlich.