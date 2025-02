Schüsse in Bielefeld: Verdächtiger stellt sich • Nach WDR-Informationen hat sich am Abend nach der Schießerei in Bielefeld ein gesuchter Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt. Er soll am Mittwoch am Rande eines Mordprozesses am Landgericht Bielefeld auf vier Personen geschossen und diese schwer verletzt haben. Der Verdächtige ist der Bruder eines Profi-Boxers, dessen Ermordung vor einem Jahr derzeit vor Gericht verhandelt wird. Die Opfer sind Verwandte des Angeklagten.

Gene Hackman und Betsy Arakawa

Rätsel um Tod von Gene Hackman • Hollywoodstar Gene Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa waren laut Ermittlern bereits seit geraumer Zeit tot, als sie am Mittwoch in ihrem Haus aufgefunden wurden. Auch ein Hund des Paars lag tot in der Wohnung. Die Todesursache ist weiterhin ungeklärt. Nun sollen Autopsien an den Leichen durchgeführt werden.