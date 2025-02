Bundestagswahl: Wen kann ich in meinem Wahlkreis wählen? • Am 23. Februar haben die Menschen hierzulande die Wahl. 18 Parteien sind in NRW zur Bundestagswahl zugelassen. Auf den Stimmzetteln stehen außerdem viele Direktkandidaten. In der App WDR aktuell und bei WDR.de könnt ihr euren Wahlkreis suchen und sehen, wer bei euch antritt. In den verlinkten Texten findet ihr am 23. Februar am Abend auch das Wahlergebnis in eurem Wahlkreis, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Wenn ihr das Wahlergebnis mitkriegen wollt, sobald es vorliegt, empfehlen wir euch, die Push-Funktion der App WDR aktuell zu aktivieren.

Weltkinderkrebstag will aufmerksam machen • Heute ist Weltkinderkrebstag. Er wurde 2002 von der Internationalen Vereinigung der Eltern krebskranker Kinder ins Leben gerufen, um auf das Schicksal betroffener Familien aufmerksam zu machen. Auch in Deutschland ist die Krankheit ein ernstes Thema: Jährlich erkranken etwa 2.200 Kinder und Jugendliche an Kinderkrebs. Dank moderner Behandlungsmethoden liegt die Heilungschance aber mittlerweile bei rund 80 Prozent.

Messgeräte wie dieses, haben die erhöhten Feinstaubwerte gemessen.