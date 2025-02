Zu viele kranke Lehrer - Unterricht in Dortmund fällt aus • Die aktuelle Krankheitswelle hat jetzt Einfluss auf den Schulunterricht an einem Gymnasium in Dortmund. Am Max-Planck-Gymnasium sind aktuell so viele Lehrer krank, dass nicht mehr alle Jahrgangsstufen unterrichtet werden können. Eltern sind informiert worden, dass heute der Unterricht der Siebtklässler ausfällt - und am Freitag der Unterricht der neunten Klassen. Auch in der Oberstufe sind Schülerinnen und Schüler betroffen.

Arbeiten im Further Moor werden fortgesetzt

Rettung des Further Moors geht weiter • Um das Moor in Langenfeld im Rheinland zu renaturieren, wird nun ein Birkenwäldchen gefällt. Das dient dem Klimaschutz, denn die Bäume nehmen dem Moor zu viel Wasser weg. Das Moor ist aber wichtiger als die Bäume, weil es mehr CO2 speichert. Nach dem Roden wird in den kommenden Wochen der Mutterboden "abgeschält", um den Boden abzumagern. Er soll weniger Nährstoff enthalten, denn nur dann können spezielle Pflanzen dort wachsen, die für das Moor wichtig sind.

DAS WETTER IN NRW

Hallo Frühling? Die milde Luft flutet langsam das Land • Heute gibt es insgesamt mehr Wolken als Sonne. Dennoch sind freundliche Phasen mit Lichtblicken dabei, vor allem vom Sauerland bis OWL. Gegen Abend nimmt die Bewölkung allgemein zu. Lange Zeit bleibt es trocken, am Nachmittag und Abend fällt dann im Rheinland gebietsweise etwas Regen. Es wird mit der Luft vom Atlantik immer wärmer - das kann bei wetterfühligen Menschen Probleme erzeugen. Wir erwarten 7 Grad an der Weser bis 12 Grad von der Kölner Bucht bis ins Aachener Land, im Hochsauerland bleibt es bei 4 bis 6 Grad noch kalt.