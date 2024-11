WEITERE NACHRICHTEN

Bürgermeister per Stellenanzeige gesucht • Eigentlich hatte die CDU in Ahlen einen Bürgermeister - der aktuelle hätte zur Wiederwahl antreten sollen. Doch als dieser erkrankte, stand man ein knappes Jahr vor der Wahl ohne Kandidaten da. Die CDU zögerte nicht lange und schaltete eine Stellenanzeige. 50 Bewerbungen gab es. Heute sollen die Ergebnisse präsentiert werden.

Selenskyj würde für Schutz durch NATO Gebiete vorläufig abtreten • Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vorgeschlagen, Russland vorerst zu gestatten, die besetzten ukrainischen Gebiete zu behalten, wenn sein Land unter den Schutz der NATO gestellt werden würde. Damit könnte die " heiße Phase " des seit 33 Monaten andauernden Krieges beendet werden, sagte Selenskyj in einem Interview mit dem britischen Sender "Sky News". Die Ukraine könne die verlorenen Gebiete später " diplomatisch zurückerlangen ".

Syrische Rebellen dringen in Aleppo ein • Im Nordwesten Syriens sind Dschihadisten bei den schwersten Kämpfen seit Jahren in die Millionenstadt Aleppo eingedrungen. Nach Angaben von Aktivisten kontrollieren sie mittlerweile große Teile der Stadt. Anwohner berichteten von bewaffneten Kämpfern in den Straßen. Offenbar zieht die Regierung von Präsident Baschar al-Assad ihre Streitkräfte jetzt im Osten der Stadt für einen Gegenschlag zusammen, sagt unsere Korrespondentin im WDR-Studio in Nairobi.

Start der Essen Motor Show • Autofans aus dem Ruhrgebiet und ganz Deutschland pilgern ab heute nach Essen: Hier läuft die nächste Ausgabe der Essen Motor Show. Rund 500 Aussteller aus 15 Ländern sind in der Messe Essen am Start und präsentieren Supersportwagen, Tuning-Kreationen und Motorsport. Hinzu kommt ein umfassendes Angebot an Teilen und Zubehör aus der Autowelt.