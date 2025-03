Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Andreas Poulakos und Sabine Schmitt.

THEMA DES TAGES

Rosenmontag: Jecken und Narren feiern Höhepunkt des Karnevals • Heute erreicht der Straßenkarneval in NRW seinen Höhepunkt. Die beiden größten Rosenmontagszüge finden in Köln und Düsseldorf statt. Das WDR Fernsehen überträgt live aus Köln, am Nachmittag dann zeitversetzt den Zug aus Düsseldorf. Das Motto in Köln ist in diesem Jahr: "FasteLOVEnd - wenn Dräum widder blöhe", in Düsseldorf "200 Johr - Hütt on wie et wor". Auch in vielen anderen Städten finden Rosenmontagsumzüge statt. Unter anderem in Erkelenz, Bonn und in Münster.

Bissiger Mottowagen von Jacques Tilly

Mit Spannung wird die Enthüllung der neuen Mottowagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly erwartet: Zwei politische Motive wurden bereits vorgestellt: AfD -Chefin Alice Weidel lockt als böse Hexe mit einem Lebkuchen in Hakenkreuz-Form in der Hand die Erstwähler Hänsel und Gretel. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hält als SPD -Mann am Steuerrad fest, obwohl der Kahn längst abgesoffen ist.

Angesichts islamistischer Anschlagsdrohungen finden die Karnevalsumzüge in diesem Jahr unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. " Unsere Sicherheitsbehörden haben alle aktuellen Bedrohungen genau im Blick und passen Schutzmaßnahmen permanent so an, dass die Umzüge und Veranstaltungen bestmöglich geschützt werden ", versprach Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ), die selbst in Köln auf einem Wagen mitfahren wird.

