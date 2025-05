Zentrale Prüfungen in Klasse 10 starten • Für rund 148.000 Schülerinnen und Schüler in NRW starten heute die Zentralen Prüfungen in der 10. Klasse. Geschrieben werden sie nicht nur als Abschluss an Haupt- und Realschulen, sondern auch an Gymnasien und Gesamtschulen von denen, die in die 11. Klasse weitergehen wollen. Abgelegt wird die ZP10 in Deutsch, Mathematik und Englisch.

Bombenentschärfung in Köln • Im Kölner Süden haben etwa 5.000 Anwohner wegen eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg ihre Wohnungen verlassen und die Nacht in Turnhallen und auf den Schulhäfen eines Berufskollegs und einer Gesamtschule verbracht. Heute früh soll die Fünf-Zentner-Bombe entschärft werden. Arbeiter waren gestern auf einer Baustelle mit einem Kettenfahrzeug über die im Erdreich verborgene Bombe gefahren und hatten dabei die Metallhülle beschädigt. Das Ordnungsamt hatte erst am späten Abend begonnen, die Gebäude im Umkreis von 400 Metern um den Fundort zu räumen.

Europäischer Jugendkarlspreis wird verliehen • Traditionell zwei Tage vor dem eigentlichen Karlspreis wird heute in Aachen der Jugendkarlspreis verliehen. Mit von der Partie sind viele Jugendliche aus ganz Europa. Mit der Auszeichnung werden jährlich Initiativen junger Menschen im Alter von 16 bis 30 Jahren gefördert, die sich für ein besseres Miteinander in Europa einsetzen.

Unternehmen fordern strengeres Klimaziel für 2040 • Mehrere große Unternehmen in Europa wünschen sich mehr Klimaschutz - darunter die Allianz, Ikea, SAP, Henkel, H&M, die Otto-Gruppe, Danone und Coca-Cola. Sie setzen sich in einem offenen Brief an die EU-Kommission für ein ehrgeiziges Klimaziel für 2040 ein - mit 90 Prozent weniger CO2 bis dahin. Die Unterzeichner des Briefes sagen, dass sie mit festen Klimazielen besser planen können.