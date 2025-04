Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Sabine Meuter und Christian Zelle.

THEMA DES TAGES

Erst Sonne, dann Regen und Gewitter am Ostersonntag • An Ostern bunte Eier im Garten oder auf einer Wiese in der Öffentlichkeit suchen – das hat Tradition. Also auf nach draußen, am besten am Vormittag. Dann nämlich kann die Ostereiersuche bei größtenteils trockenem Wetter mit Sonne und einigen Wolken erfolgen. In der zweiten Tageshälfte muss in NRW teilweise mit Gewitter und Starkregen gerechnet werden.

Ohne Nässe vom Himmel hatten in der Nacht auf heute in vielen Städten und Gemeinden im Land die Osterfeuer gebrannt. Diese standen wegen zu hoher Waldbrandgefahr zwar zeitweise auf der Kippe, konnten nun aber - teils unter etwas strengeren Auflagen - überwiegend stattfinden. Auch heute soll es in NRW noch Osterfeuer geben, etwa auf dem Kreuzberg in Arnsberg und der Halde Haniel in Bottrop.