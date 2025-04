Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Katja Goebel und Ines Karschöldgen.

THEMA DES TAGES

Ostermärsche in NRW • In ganz Deutschland sind die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung gestartet - allein in NRW finden 16 statt. Bereits gestern machten Märsche im Münsterland den Auftakt. Der seit Jahren organisierte dreitägige "Rhein-Ruhr"-Ostermarsch startet heute von Duisburg aus durchs Ruhrgebiet und endet am Ostermontag in Dortmund. Kundgebungen und Demonstrationen finden am Samstag unter anderem auch in Wuppertal, Hamm, Münster, Bonn, Bielefeld und Köln statt.

Die Proteste nehmen in diesem Jahr die aktuellen Aufrüstungspläne in den Blick und rufen dazu auf, für Frieden auf die Straße zu gehen. Bundesweit gehen zwar immer noch einige Zehntausend Menschen für die Ostermärsche auf die Straße - es waren aber mal einige Hunderttausend. Anlässe waren zum Beispiel die Golfkriege und der sogenannte NATO -Doppelbeschluss, durch den Atomraketen in Deutschland stationiert wurden.

Inzwischen steht die Friedensbewegung aber auch in der Kritik - unter anderem wegen ihrer Haltung im Krieg gegen die Ukraine. Manche Organisatoren fordern, Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen.