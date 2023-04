Unfallflucht ohne Personenschaden bald keine Straftat mehr? Das von Marco Buschmann (FDP) geführte Bundesjustizministerium will Unfälle mit Fahrerflucht künftig als Ordnungswidrigkeit statt als Straftat werten lassen, wenn zwar ein Sachschaden, aber kein Personenschaden vorliegt. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet über ein entsprechendes Eckpunkte-Papier. Darin heiße es: Durch diese Herabstufung "würde einer undifferenzierten Kriminalisierung des Unfallverursachers entgegengewirkt" .

Stellt sich Joe Biden 2024 zur Wiederwahl? Im Laufe des heutigen Tages will US -Präsident Joe Biden wohl offiziell verkünden, dass er sich nächstes Jahr zur Wiederwahl stellen wird. Er hat lange damit gezögert, und nicht alle sind glücklich damit - unter anderem wegen seines Alters. Biden feiert im November seinen 81. Geburtstag.

Das Wetter in NRW

Typisch April. Das Wetter in NRW präsentiert sich heute unbeständig. Mal lässt sich die Sonne blicken, mal versteckt sie sich hinter dickeren Quellwolken. Vereinzelt kommt es am Vormittag zu Schauern, am Nachmittag gibt es mehr Regengüsse, im Tiefland teils auch mit Graupel. In der Eifel und im Hochsauerland sind Schneeschauer möglich. Die Temperaturen erreichen am Rhein 12 Grad, ab 500 Meter 3 bis 6 Grad. Warum uns das Schmuddelwetter trotz allem nicht die Laune verderben sollte, lesen Sie hier: