Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Katja Goebel und Sabine Schmitt.

THEMA DES TAGES

Unwetter und Zehntausende Blitze über NRW • Über weite Teile von NRW sind Unwetter mit teils heftigen Gewittern, Starkregen und Hagel hinweggezogen. Örtlich gab es mehr als 60 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden und Hagel mit einer Korngröße von bis zu 3 Zentimeter. Seit gestern Mittag gab es außerdem mehr als 70.000 Blitze in NRW, davon mehr als 10.000 Einschläge am Boden. Heftige Gewitterzellen mit teils besonders vielen Blitzen zogen am Samstagabend über Grevenbroich und den Tagebau Garzweiler. Da gab es mehr als 3.800 Blitze innerhalb von 30 Minuten, davon fast 500 Einschläge am Boden.

Größere Schäden wurden bisher nicht gemeldet. Mancherorts musste die Feuerwehr aber zu vielen Einsätzen ausrücken. In Krefeld meldete die Polizei in der Nacht "Land unter". Viele Notrufe seien eingegangen - wegen vollgelaufener Keller, umgestürzter Bäume und blockierter Straßen.

Auch in Erftstadt gab es viele Einsätze. Dort stand das Wasser laut Polizei teilweise einen halben Meter hoch. Wegen Überschwemmungen waren die Menschen im Ortsteil Herrig am Abend zeitweise ohne Strom. Bis gegen Mitternacht galten in verschiedenen Teilen von NRW Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Heute Morgen sollen die letzten Schauer und Gewitter abziehen. Voraussichtlich am frühen Nachmittag bilden sich in manchen Gebieten neue Schauer und einzelne Gewitter in Südwestfalen und Richtung Weser.

WEITERE NACHRICHTEN

Tote bei Brand in Hamburg • Beim Brand in einem Krankenhaus in Hamburg sind in der Nacht nach Angaben der Feuerwehr drei Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 50 seien verletzt worden - davon zwei lebensgefährlich und 16 schwer. Der Brand brach in der Geriatrie aus, wo vor allem alte Menschen versorgt werden. Teile der Klinik wurden evakuiert.

Rückreiseverkehr: Wohl viel los auf Straßen • Viele Menschen sind am langen Himmelfahrts-Wochenende unterwegs. Heute steht die Rückreise an. Für eine entspannte Fahrt rät das WDR-Verkehrsstudio: Entweder früh oder spät fahren. Ab dem Mittag wird es laut WDR-Verkehrsstudio trubelig auf den Strecken nach NRW. Die Rückreise kann sich auf den gesamten Tag verteilen. Deswegen wird es nicht so voll wie am Mittwoch. Zwei Autobahn-Sperrungen könnten dennoch für Stocken sorgen: Die A40 bei Essen in Richtung Venlo und die A42 bei Duisburg in beiden Richtungen. Neben dem normalen Rückreiseverkehr könnten auch die verschärften Grenzkontrollen zu Staus führen. Was als Maßnahme gegen illegale Migration angelegt ist, trifft auch Pendler und Urlauber. Betroffene berichten von langen Warteschlangen an den Grenzen, die Bundespolizei bestreitet das.