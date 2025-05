WEITERE NACHRICHTEN

Benjamin Netanjahu, Israels Ministerpräsident

Israels Regierung will Gazastreifen besetzen und Bewohner umsiedeln • Die israelische Regierung plant offenbar, den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen und will die palästinensischen Bewohner umsiedeln. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte am Abend in einer Videoansprache, dass israelische Soldaten künftig in eroberten Gebieten des Gazastreifens stationiert bleiben sollen. Zudem sagte er laut Regierungskreisen, er unterstütze weiterhin den Plan des US-Präsidenten Donald Trump für eine " freiwillige Emigration von Gaza-Einwohnern ". Palästinenser reagierten entsetzt auf die Ankündigung. Auch das Auswärtige Amt nannte die Pläne besorgniserregend.

Großbrand in Lagerhalle im Kreis Lippe • In Dörentrup im Kreis Lippe ist seit dem Abend die Feuerwehr im Großeinsatz - in einem Industriegebiet ist eine Halle mit Müll in Brand geraten und teilweise eingestürzt. Rund 200 Feuerwehrleute aus Dörentrup und den umliegenden Orten helfen beim Löschen.