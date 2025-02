Warnstreiks im Öffentlichen Dienst gehen weiter • Stillstand am Busbahnhof, eingeschränkte Betreuung in Kitas und eine streikende Müllabfuhr: Auch heute gehen die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst weiter, diesmal unter anderem in Köln, Dortmund, Herne, Gelsenkirchen und weiteren Städten. In Aachen fahren heute kaum Busse. In Dortmund bleiben Busse und Bahnen stehen. Und auch Kindergärten sind betroffen, genauso wie in Gelsenkirchen und Recklinghausen. Hier streikt außerdem auch die Müllabfuhr. Die Gewerkschaft Verdi sagt, dass die Arbeit im öffentlichen Dienst besser bezahlt werden muss - gerade sind hunderttausende Stellen unbesetzt.

Wie geht es in Österreich weiter? • Herbert Kickl ( FPÖ ) wird nicht Kanzler in Österreich, zumindest nicht gleich. Nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen zwischen der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs ( FPÖ ) und der konservativen Österreichischen Volkspartei ( ÖVP ) hat Bundespräsident Alexander van der Bellen weitere Gespräche mit Parteivertretern angekündigt. Konkret gebe es nun vier Optionen, wie es weiter gehen könne, sagte Van der Bellen, ohne dies zu gewichten oder zu bewerten. Er sprach von Neuwahlen, einer Minderheitsregierung, einer Expertenregierung oder eben doch einer Koalition der im Parlament vertretenen Parteien.

Rund 2.500 marode Brücken in NRW

Datenanalyse zu Brücken in NRW • In Nordrhein-Westfalen sind viele Brücken alt und überbelastet – rund 2.500 sind marode. Das zeigen Daten vom Bundesamt für Straßenwesen (BASt) und der Landesbehörde Straßen.NRW, die der WDR ausgewertet hat: Von insgesamt rund 13.500 Brücken und Brückenteilen, für die Bund und Land zuständig sind, wurden fast 800 von den Behörden mit dem schlechtesten Wert für ihre Tragfähigkeit bewertet und etwa 1.700 mit dem zweitschlechtesten.

Abstimmung über Verpackungssteuer in Köln • Der Kölner Stadtrat berät heute über die Einführung einer Verpackungssteuer, die den Einsatz von Einwegverpackungen in der Gastronomie verteuern würde. Ziel ist es, umweltfreundliche Alternativen wie Mehrweggeschirr attraktiver zu machen und die Müllflut in der Stadt einzudämmen. Eingeführt werden könnte die Verpackungssteuer ab 2026.