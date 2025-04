Ukraine-Treffen der "Koalition der Willigen" in Brüssel • In Brüssel kommen heute die Verteidigungsminister der sogenannten Koalition der Willigen zusammen, um über die weitere Unterstützung der Ukraine zu diskutieren. Das Treffen auf Einladung Frankreichs ist das vierte Zusammentreffen in diesem Format, das rund 30 Länder umfasst. Dabei geht es vor allem um künftige Sicherheitsgarantien für die Ukraine, wenn der Krieg einmal beendet sein sollte. Die NATO selbst ist offiziell nicht an dieser Koalition der Willigen beteiligt.

Altkanzler Gerhard Schröder

Klage von Altkanzler Schröder wird verhandelt • Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt heute eine Klage von Altbundeskanzler Gerhard Schröder ( SPD ) zu dessen Privilegien. Er klagt in dritter Instanz gegen die Entscheidung, ihm kein Büro mehr zur Verfügung zu stellen. Schröder will auch 20 Jahre nach dem Ausscheiden aus seinem Amt staatlich finanzierte Räumlichkeiten und Mitarbeiter im Deutschen Bundestag in Anspruch nehmen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte im Mai 2022 beschlossen, keine Mittel mehr zur Verfügung zu stellen.

WDR-Doku: Reul-Strategie zu Clans zeigt wenig Erfolg • Die sogenannte Clankriminalität hat in NRW ein Rekord-Niveau erreicht. Aktiv sind die Clans unter anderem im Drogenmilieu. In den vergangenen Monaten hat der WDR für die Doku "Drogen, Gewalt und Waffen - NRW im Griff der Clans?" einen exklusiven Einblick in diese Welt bekommen. Zu sehen ist dabei: Die "Strategie der 1000 Nadelstiche" von Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) hat bislang nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Die Doku läuft heute Abend um 21 Uhr im WDR Fernsehen und ab sofort in der ARD Mediathek.