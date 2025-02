Wieder Streiks in NRW • Die Gewerkschaft Verdi hat auch heute in vielen Städten zum Warnstreik aufgerufen. Besonders betroffen ist das Ruhrgebiet mit Essen und Oberhausen, aber auch Köln. Dort hat Verdi die Stadtverwaltungen zum Warnstreik aufgerufen. Die Stadt Essen geht davon aus, dass das Rathaus geschlossen bleiben wird. Vom Streik betroffen sind auch Kitas, ebenfalls in Essen, Oberhausen und Köln, aber auch in Eschweiler. Ob es Notgruppen geben wird, um betroffene Eltern zu entlasten, können die Städte noch nicht sagen. In Essen ist auch die Betreuung im Offenen Ganztag der Grundschulen betroffen.

Flug mit afghanischen Ortskräften in Berlin gelandet • In Berlin ist gestern eine Chartermaschine aus Pakistan mit 155 Afghanen an Bord gelandet. Laut Bundesinnenministerium hatten die Passagiere eine Aufnahmezusage für Deutschland: Es sind ehemalige Ortskräfte, die für die Bundesregierung in Afghanistan gearbeitet haben und deren Leben unter dem Talibanregime nun in Gefahr ist. Aus der Union kam Kritik an der Aufnahme, SPD und Grüne verteidigten das Vorgehen. Dem Auswärtigen Amt zufolge sind seit Beginn der verschiedenen Aufnahmeverfahren nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 mehr als 35.000 Personen nach Deutschland eingereist.

Massiver Stromausfall in Chile • Wegen eines massiven Stromausfalls in Chile hat die Regierung den Ausnahmezustand verhängt. Weite Teile des Landes sind seit gestern Nachmittag (Ortszeit) ohne Strom, darunter die Hauptstadt Santiago de Chile. Grund des Blackouts ist nach Behördenangaben eine technische Panne. Einen Anschlag oder Sabotage schloss die Regierung aus.