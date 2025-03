Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte am Montag, er wolle den Krieg " so bald wie möglich " beenden. In seiner allabendlichen Videoansprache bestand er aber auf Sicherheitsgarantien für sein Land als Voraussetzung für ein Ende der Kampfhandlungen. " Wahrhaften, ehrlichen Frieden " werde es nur geben, wenn sein Land solche Garantien erhalten sollte, sagte Selenskyj.

Veilchendienstag: Endspurt für die Session • Seit Altweiber sind in NRW die Narren los - gestern erreichte der Straßenkarneval seinen vorläufigen Höhepunkt. Am heutigen Veilchendienstag gibt es nochmal zahlreiche Umzüge in NRW - zum Beispiel in Mönchengladbach. Los geht es dort um 13.11 Uhr. In der Nacht endet dann die Karnevalssession mit verschiedenen Ritualen - in Köln mit der Verbrennung des Nubbels. Bislang verlief das Feiern trotz der angespannten Sicherheitslage wegen Terrordrohungen weitgehend ausgelassen und friedlich. Rund 12.000 Polizisten waren in NRW gestern im Einsatz. Im Essener Stadtteil Kupferdreh musste allerdings ein Umzug wegen einer Bombendrohung abgesagt werden.

Ermittlungen nach Tat mit zwei Toten in Mannheim • Einen Tag nach der Tat in Mannheim mit Toten und Verletzten laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Ein 40-jähriger Deutscher aus Rheinland-Pfalz war gestern mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast. Die Ermittler sehen derzeit keine Anhaltspunkte für einen politischen Hintergrund der Tat. Es gebe Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung des Täters, teilte der zuständige Staatsanwalt in Mannheim mit. Bei der Todesfahrt starben eine 83-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann. Es gebe keine Erkenntnisse, dass Kinder betroffen sind, teilte das Landeskriminalamt mit. Elf Menschen wurden der Polizei zufolge verletzt, mehrere von ihnen schwer.

Sorgen um Papst Franziskus • Die Sorgen um Papst Franziskus werden immer größer: Der 88-Jährige geriet nach Angaben des Vatikans im Krankenhaus gestern Nachmittag erneut in große Atemnot - dieses Mal sogar zweimal hintereinander. Abermals musste er mechanisch beatmet werden. Mit einer Prognose zum weiteren Verlauf halten sich die Ärzte in der Gemelli-Klinik von Rom zurück, wo das Oberhaupt der katholischen Kirche seit Mitte Februar behandelt wird. Aus seinem Umfeld hieß es, der Zustand des Papstes sei " fragil ".

Schweres Busunglück in Barcelona • Beim Zusammenstoß zweier Touristen-Busse sind in Barcelona mehr als 50 Menschen verletzt worden. Vier Schwerverletzte seien in kritischem Zustand, teilten die Behörden mit. Bei den Betroffenen handelt es sich demnach unter anderem um eine größere Gruppe junger Urlauber aus Italien. Ihr Bus sei auf einen anderen Bus aufgefahren, der am Straßenrand geparkt war, um Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs einsteigen zu lassen, berichteten mehrere Medien. Die Kreuzfahrttouristen sollen unter anderem aus Deutschland stammen.

US-Zölle gegen Mexiko und Kanada in Kraft • Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle für Waren aus Mexiko und Kanada sind laut US-Medien in Kraft getreten. Dies berichtet unter anderem "New York Times". Trump begründet die Zölle damit, dass die Nachbarländer nicht ausreichend gegen Drogenhandel und illegale Migration vorgingen. Kanadas Premier Justin Trudeau hatte bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. Kanada werde seinerseits Zölle in Höhe von 25 Prozent auf US-Waren einführen.

Arabische Liga kommt zu Sondertreffen zusammen • Bei einem Sondertreffen der Arabischen Liga wollen die teilnehmenden Länder heute über eine gemeinsame Reaktion auf die Gaza-Pläne von US -Präsident Donald Trump beraten. Trump will den vom Krieg zerstörten Gazastreifen komplett räumen und nach eigenem Bekunden zu einer " Riviera des Nahen Ostens " umbauen. Die dort lebenden 2,4 Millionen Palästinenser sollen nach seinen Vorstellungen in benachbarte Länder wie Jordanien und Ägypten umgesiedelt werden. Trumps Plan stieß in der arabischen Welt, aber auch bei westlichen Verbündeten der USA wie zum Beispiel Deutschland auf klare Ablehnung.

Post-Tarifverhandlungen gehen weiter • Die Post-Tarifverhandlungen gehen heute weiter - Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Deutschen Post ringen um eine Einigung. Beide Seiten verhandeln an einem geheimen Ort. Verdi fordert für die etwa 170.000 Briefträger, Postboten und anderen Logistikmitarbeiter sieben Prozent höhere Entgelte in einem zwölfmonatigen Tarifvertrag. Die Post hatte bis zum Beginn der vierten Runde in einem 27 Monate laufenden Vertrag ein Plus von zunächst 1,8 Prozent und später weitere 2,0 Prozent angeboten.

Apotheke darf nicht für Abnehm-Spritze werben • Das Landgericht München I hat gestern einer Online-Apotheke die Werbung für die sogenannte Abnehmspritze verboten. Die Apothekerkammer Nordrhein hatte gegen die in den Niederlanden ansässige Online-Apotheke geklagt - weil diejenigen, die die Spritzen dort bestellten, vorher lediglich einen Fragebogen ausfüllen mussten. Das Gericht erklärte, vor der Verschreibung einer Abnehmspritze sei ein persönlicher ärztlicher Kontakt mit dem zu behandelnden Menschen erforderlich.