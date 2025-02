Neues Gerichtsgebäude in Siegburg für Cum-Ex-Prozesse: In Siegburg wird am Vormittag ein Gerichtsgebäude offiziell eingeweiht, das speziell für Cum-Ex-Prozesse konzipiert wurde. Der 43 Millionen Euro teure Neubau beherbergt drei ultramoderne Gerichtssäle. Eigentlich sollte hier in der Nebenstelle des Bonner Landgerichts eine Flut von Prozessen verhandelt werden. Es gibt derzeit aber lediglich zwei Anklagen, die in Bonn eingegangen sind.

Kulturticket in Münster • In Münster gibt es ab heute ein neues, kostenloses Kulturticket. Für junge Menschen soll es dadurch einfacher werden, die verschiedenen Angebote der Stadt auszuprobieren. Das "Kultick" bekommen Kinder und Jugendliche in Münster direkt in der Schule - als Geschenk von der Stadt. Es bietet einiges: Zum Beispiel ist damit der Eintritt in viele Museen und zu Führungen und Workshops frei.

Polizei sucht Besitzer von geklauten 101 Schuhpaaren: Wem in Essen die Schuhe geklaut wurden, der hat jetzt auf der Polizeiwache in Altenessen Chancen, sie wiederzukriegen. Die Polizei stellt bis Freitag über 100 gestohlene Schuhpaare aus.