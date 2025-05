Harvard soll keine Ausländer mehr aufnehmen • Die US-Regierung will ausländische Studierende an der Harvard-Universität verbieten. Auch bereits eingeschriebene internationale Studierende müssten sich nach anderen Hochschulen umsehen – sonst verlören sie ihren Aufenthaltsstatus in den USA. Das hat die US-Heimatschutzministerin Kristi Noem bekanntgegeben. Harvard hatte sich zuletzt gegen Einmischung aus der Trump-Adiminstration gewehrt. An der Elite-Uni sind 6.800 internationale Studenten eingeschrieben, fast ein Drittel der Studierendenschaft.

Arminia Fans auf dem Weg nach Berlin

In Bielefeld steigt das Adrenalin • Morgen könnte der Traum der Arminia-Fans in Erfüllung gehen: Nach dem Aufstieg in die 2. Liga ist jetzt auch noch der DFB-Pokalsieg zum Greifen nah. Bereits heute machen sich deswegen viele Bielefelder auf den Weg nach Berlin, um beim Fanfest oder in den vielen Kneipen zu feiern. Die Hauptstadt rechnet am Samstag mit bis zu 100.000 Fans aus Ostwestfalen.