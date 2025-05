WEITERE NACHRICHTEN

In NRW drohen Gewitter • Heute und morgen wird es warm in Nordrhein-Westfalen. Doch mit der Hitze werden auch Gewitter erwartet, teilweise auch Unwetter. In der Eifel kann es frühmorgens bereits erste Schauer oder kurze Gewitter geben, im Laufe des Vormittags auch von der Kölner Bucht bis zum Hochsauerland. Am Nachmittag wechseln sich im ganzen Land Sonne und dichte Quellwolken ab. Dazu sind teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen zu erwarten. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor möglichem unwetterartigen Gewitter ab 13 Uhr im Süden von NRW.

Trump will Zölle auf Stahl verdoppeln • US-Präsident Trump will die Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent verdoppeln. Das kündigte er in einer Rede vor Mitarbeitern eines Stahlbetriebs im US-Bundesstaat Pennsylvania an. Die höheren Abgaben würden die amerikanische Stahlindustrie stärken, so Trump. Die Zölle sollen am 4. Juni in Kraft treten.

Supreme Court ebnet Weg für Massenabschiebungen aus den USA • Der Oberste Gerichtshof hat in den USA den Weg für Massenabschiebungen frei gemacht. Hunderttausenden Menschen aus Venezuela, Kuba, Haiti und Nicaragua könnten damit ihre aus humanitären Gründen gewährte Aufenthaltsgenehmigung entzogen werden. Betroffen sind etwa 532.000 Menschen.

Hubig will Frauen stärker schützen • Bundesjustizministerin Hubig will Frauen stärker vor Gewalt von Partnern und Ex-Partnern schützen. Die SPD-Politikerin kündigte in der "Rheinischen Post" einen Gesetzentwurf für dieses Jahr an. Familiengerichte sollen elektronische Fußfesseln anordnen dürfen. Außerdem will die Ministerin, dass gewalttätige Ex-Partner nicht mehr das Sorge- oder Umgangsrecht für Kinder bekommen. Sie kündigte einen Gesetzesentwurf noch für dieses Jahr an.

Demo und Gegendemos in Münster • Das Bündnis "Gemeinsam für Deutschland" hat für heute zu einer Demonstration in Münster aufgerufen. Der Verfassungsschutz beschäftigt sich bereits mit dieser Gruppierung. In der Vergangenheit sind bei den Veranstaltungen des Bündnisses Rechtsextreme und Personen aus dem Reichsbürger- oder Querdenker-Milieu mitgelaufen. Angemeldet sind 1.000 Teilnehmende. Das Bündnis "Kein Meter den Nazis" hat fünf Gegendemonstrationen entlang der geplanten Strecke angekündigt. Es werden Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt erwartet.

Museumsmeilenfest in Bonn • "Summer of Change", das ist das Thema beim Museumsmeilenfest in Bonn. Um 11 Uhr geht es los - mit vielen Veranstaltungen für die ganze Familie. Es gibt zahlreiche Aktionen zu den Themen Nachhaltigkeit, Gesundheit, Upcycling und Natur. Das Museumsmeilenfest geht bis morgen Abend. Der Eintritt ist frei.

Titus Dittmann in Hall of Fame aufgenommen • Der Münsteraner Titus Dittmann ist in der Nacht in Kalifornien in die Skateboarding Hall of Fame aufgenommen worden - als zweiter Deutscher überhaupt. Der 76-Jährige gilt in Deutschland als Skateboard-Pionier: Als Studienrat brachte er die Boards in den späten 70er-Jahren erst in den Schulunterricht und über sein Skateboard-Unternehmen "Titus" dann auf die Straße. Seit 2010 fördert er mit der Initiative "skate-aid international" weltweit Kinder- und Jugendprojekte.

Wildpferdefang im Merfelder Bruch • Im Münsterland werden heute wieder junge männliche Wildpferde eingefangen. Das Ritual im Merfelder Bruch gibt es seit mehr als 100 Jahren. Es zog in der Vergangenheit bis zu 15.000 Besucher an. Voraussichtlich werden in diesem Jahr 26 junge Hengste einfangen und von der Herde getrennt. Das dient der Vermeidung von Revierkämpfen und somit dem Tierschutz und der Erhaltung des europaweit einzigartigen Reservats. Die Hengste werden noch am gleichen Tag versteigert.

DAS WETTER IN NRW

Sonniger Start - später teils Schauer und Gewitter • Heute scheint in der ersten Tageshälfte öfter die Sonne, wobei es im Süden von NRW bereits am Vormittag erste Schauer oder Gewitter geben kann. Am Nachmittag wechseln sich Sonne und dichte Quellwolken in ganz NRW ab. Es sind verbreitet teils kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen, möglich. Es werden 24 bis 28 Grad erreicht, rund um Winterberg sowie nach Schauern sind es 21 bis 23 Grad.