Israel laut US-Regierung offen für Waffenruhe • Während Israels Armee im Gazastreifen ihre Angriffe gegen die Hamas fortsetzt, hegen die USA weiter Hoffnung auf eine neue Waffenruhe. Israel hat einen neuen Vorschlag der US -Regierung nach Angaben des Weißen Hauses bereits angenommen, die Terrororganisation Hamas sieht hingegen die Voraussetzungen für eine Waffenruhe nicht erfüllt. Derweil rief die israelische Armee die Zivilbevölkerung in mehreren Gebieten im Norden des Gazastreifens zur sofortigen Evakuierung auf.

Harvard-Studierende protestieren

Harvard darf vorerst weiter ausländische Studierende aufnehmen • Im Streit mit Präsident Donald Trump hat die Eliteuniversität Harvard einen Punktsieg errungen: Eine Bundesrichterin in Boston hat entschieden, dass Harvard vorerst weiter ausländische Studierende aufnehmen darf. Die Erlaubnis gilt für " unbegrenzte " Zeit. Es wird erwartet, dass die Trump-Regierung die Entscheidung vor Gericht anfechtet.

Vatertagsunfall geht glimpflich aus • Ein Mann ist am Abend bei einem Vatertagsausflug aus einem Schlauchboot in einen Fluss nahe Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) gefallen und hat damit eine große Suchaktion ausgelöst. Der Vermisste habe letztlich aus eigener Kraft das Ufer erreicht, teilte die Feuerwehr mit. Gemeinsam mit vier Freunden habe der Mann das Boot in die Sieg gelassen. Plötzlich sei er vom Rand des Boots ins Wasser gefallen. Rund 180 Einsatzkräfte hatten mit Rettungsbooten und zwei Hubschraubern den Vermissten gesucht.

Warten auf Billie Eilish in Köln

Zweites Billie-Eilish-Konzert in Köln • Am Donnerstag hat US -Star Billie Eilish ihr erstes von zwei Konzerten in Köln gespielt. Bereits viele Stunden vor Einlass versammelten sich Hunderte Fans vor der Kölner Lanxess-Arena, um sich in der Halle einen Platz ganz vorne zu ergattern. Heute findet das zweite Konzert der amerikanischen Popsängerin in Köln statt. Auf ihrer Tour durch Nordamerika, Europa und Asien ist Köln der einzige Halt in NRW .

Polizistin ein Ohr abgebissen - Urteil erwartet • Das Kölner Landgericht will heute im Fall einer verletzten Polizistin das Urteil sprechen. Es geht um einen Vorfall aus dem vergangenen November: Damals hatte ein Mann laut Anklage zunächst wahllos Menschen mit einem Schlüssel verletzt. Als eine Polizeistreife ihn kontrollieren wollte, biss er einer Polizistin ins Bein und einer anderen einen Teil ihrer Ohrmuschel ab. Der Angeklagte gab an, er habe damals Kokain genommen und könne sich nicht erinnern. Die Staatsanwaltschaft fordert vier Jahre und acht Monate Haft. Die Polizistin ist weiterhin dienstunfähig.

Anklage wegen Veruntreuung in Kita • Im Fall von veruntreutem Geld einer Kita in Münster hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage erhoben. Monatelang soll der frühere Vorsitzende des Kita-Vereins Geld vom Kita-Konto auf sein privates überwiesen haben. Das fiel erst gar nicht auf - denn der Vereinsvorstand hatte ihm erlaubt, das Geld auf einem Tagesgeldkonto anzulegen. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Lehrer finanzielle Probleme. Die integrative Kita in Münster wollte mit den rund 700.000 Euro eigentlich ihr Gebäude renovieren - das Geld fehlt nun.

Marktplatzspringen in Recklinghausen

Stabhochspringer auf dem Marktplatz in Recklinghausen • In Recklinghausen treffen sich heute internationale Spitzensportler zum 43. Marktplatzspringen. Was 1982 mit einem spektakulären Sprung über einen Wohnwagen begann, hat sich nach Angaben der Veranstalter über die Jahre zu einem " Top-Event im Stabhochsprung " entwickelt und lockt jedes Jahr viel Publikum auf den historischen Marktplatz.

Welt- MS -Tag • Heute ruft der Welt- MS -Tag zum siebzehnten Mal zur Solidarität mit den weltweit 2,9 Millionen Menschen mit Multipler Sklerose auf. In Deutschland leben nach neuen Zahlen des Bundesversicherungsamtes mehr als 280.000 MS-Erkrankte. Jährlich wird bei mehr als 15.000 Menschen MS neu diagnostiziert. Frauen erkranken etwa doppelt so häufig wie Männer. Zu den häufigsten Symptomen der neurologischen Erkrankung zählen Taubheitsgefühle oder Kribbeln, starke Müdigkeit, Probleme bei der Blasen- und Darmkontrolle, Gang- und Gleichgewichtsstörungen sowie Sehstörungen.

DAS WETTER IN NRW

Lockere Wolken und Sonne • Der Freitag startet wolkig. Dabei scheint im Rheinland gelegentlich die Sonne, während in Westfalen vereinzelt ein paar Tropfen fallen können. Im Laufe des Tages setzt sich die Sonne neben lockeren Wolken aber fast überall durch. Es wird deutlich wärmer als zuletzt mit 23 Grad im Mindener Land sowie in der Eifel und bis zu 27 Grad in der Kölner Bucht. Das Rothaargebirge bleibt mit 19 bis 22 Grad etwas kühler. Der Wind weht mäßig und stark böig aus Südwest bis West.