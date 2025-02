Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Jörn Kießler und Tim Scholz.

THEMA DES TAGES

NRW kündigt Gesetzesinitiative gegen K.O.-Tropfen an • Das Land NRW will sich mit einer Gesetzesinitiative im Bundesrat für eine härtere Bestrafung des Einsatzes von K.O.- Tropfen stark machen. Demnach sollen Täter, die ihre Opfer mit der illegalen Substanz betäuben, künftig für mindestens fünf Jahre ins Gefängnis.

" Wer K.O.-Tropfen einsetzt, verübt eine schwere Straftat und spielt mit dem Leben der Opfer ", sagte NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) im Kölner Stadt-Anzeiger (KStA). Bislang trage das Strafrecht dieser gefährlichen und heimtückischen Begehungsweise nicht angemessen Rechnung, kritisierte der Jurist.

" Jedem, der eine Vergewaltigung oder einen Raub mit K.O.-Tropfen begeht, muss klar sein, dass er künftig für mindestens fünf Jahre ins Gefängnis geht ". Die Tropfen seien nicht anders zu bewerten als der Einsatz eines Messers oder einer anderen Waffe, die den Widerstand des Opfers brechen solle, erklärte der Justizminister.

WEITERE NACHRICHTEN

In der vergangenen Woche gab es bereits Demos gegen Rechts

Demos gegen Rechts in NRW • Auch heute wird es wieder zahlreiche Demonstrationen in NRW geben - gegen Hass und Hetze und für die Demokratie. Demonstriert wird unter anderem in Dortmund, wo 44 Gruppen und Einzelpersonen zur Kundgebung aufrufen. Weitere Demos gibt es unter anderem in Wuppertal, Euskirchen, Münster, Aachen, Duisburg und Gütersloh. Gestern Abend waren bereits Tausende Menschen in Bielefeld auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren, die Veranstalter sprechen von 25.000 Teilnehmern.

Hamas will weitere Geiseln freilassen • Die Hamas hat die Namen von drei israelischen Geiseln veröffentlicht, die heute freigelassen werden sollen. Unter ihnen ist auch ein Deutsch-Israeli. Trotzdem befürchten viele Familien der Geiseln, dass deren Rückkehr wegen des "Riviera-Plans" von US-Präsident Donald Trump in den Hintergrund gedrängt werden könnte. Eigentlich hätten die Gespräche über die zweite Phase der Waffenruhe schon am Montag beginnen sollen. Laut einem Bericht des Radiosenders Kan will die israelische Regierung nun erst am heutigen Samstag eine Arbeitsdelegation aus Geheimdienstbeamten in die katarische Hauptstadt Doha schicken.

Droht Amazon Prime die Abschaltung in Deutschland? • In einem Patentstreit mit der Nokia-Tochter Alcatel-Lucent hat das US-Unternehmen Amazon eine Niederlage einstecken müssen. Das Landgericht Düsseldorf gab gestern einer Unterlassungsklage von Alcatel-Lucent statt. Das Unternehmen hatte gegen den Streaming-Dienst Prime Video geklagt, weil dieser für die Komprimierung seiner Videos ein Verfahren nutzt, für das Amazon nicht die Rechte besitzt. Laut dem Urteil darf Amazon den Streaming-Dienst in Deutschland in der bisherigen Form nicht mehr anbieten. Sonst droht eine Strafe von bis zu 250.000 Euro oder Ordnungshaft.

Wiedereröffnung der Wuppertalbahn nach Beyenburg • Nach 35 Jahren Dornröschenschlaf wird die Bahnstrecke nach Wuppertal-Beyenburg wiedereröffnet - allerdings nicht als Regelstrecke, sondern als touristische Strecke entlang der oberen Wupper. Die gesamte Trasse an den "Wupperorten" ist als Industriedenkmal der Frühindustrialisierung ausgewiesen. Heute ab 12 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr pendelt ein historischer Zug stündlich zwischen Wuppertal-Oberbarmen und -Beyenburg.

Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil bei der Verleihung in Aachen

SPD -Chef Klingbeil bekommt Orden wider den tierischen Ernst • Auch wenn es im Bundestagswahlkampf etwas in den Hintergrund rückt: NRW befindet sich mitten in der Karnevalszeit. Knapp drei Wochen vor dem Straßenkarneval bekommt der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil heute den Orden wider den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins (AKV) verliehen. Klingbeil erhält die Auszeichnung für " Humor und Menschlichkeit im Amt ", lobten die Aachener Karnevalisten bei der Bekanntgabe im Sommer - weil er nie mit Krawall, sondern immer mit feiner Klinge streite. Da war von Wahlkampf noch keine Rede. Weil sich das mittlerweile geändert hat, wird die Aufzeichnung von Verleihung und Reden dieses Jahr nicht im Ersten gezeigt. Stattdessen strahlt der WDR sie am Dienstag aus. Die Laudatio auf Klingbeil hält der Ordensritter des Vorjahres, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther von der CDU . Angekündigt sind außerdem die FDP -Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Linken-Politiker Gregor Gysi sowie die NRW-Wirtschaftsministerin von den Grünen, Mona Neubaur.

Kneipensterben in NRW • Die Zahl der Kneipen in NRW ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Zwischen den Jahren 2006 und 2023 sei sie um fast 42 Prozent gesunken, teilt das Statistische Landesamt IT.NW auf dpa-Anfrage mit. 2023 gab es nur noch gut 8000 Kneipen, 2006 waren es noch gut 14.000 Kneipen.

DAS WETTER IN NRW

Trocken mit ein paar Sonnenstrahlen • Der Tag startet meist trocken, regional jedoch grau durch hochnebelartige Bewölkung. Bei geringer Bewölkung zeigt sich schon am Vormittag hier und da die Sonne. Am Nachmittag setzt sich die Sonne insgesamt besser durch, dennoch sind noch Wolkenfelder übrig, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen erreichen 5 Grad im Mindener Land und bis 9 Grad in der Kölner Bucht, das Rothaargebirge bekommt 2 bis 4 Grad.