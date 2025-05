Trump verschiebt neue Zölle gegen EU • US -Präsident Trump hat die nächste Wende im Zollstreit mit der EU vollzogen. Die angedrohten Zölle in Höhe von 50 Prozent sollen jetzt erst gut einen Monat später kommen, Anfang Juli. Dazu kam es, weil EU -Kommissionspräsidentin von der Leyen Trump um Aufschub gebeten hatte. In den nächsten Wochen werden die USA und die EU weiter über eine Lösung im Zollstreit verhandeln.

Neue Angriffswelle auf Ukraine • Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht wieder massiv aus der Luft angegriffen - nach ukrainischen Angaben mit mehr als 100 Drohnen. Der deutsche Außenminister Wadephul stellte neue EU -Sanktionen gegen Moskau in Aussicht. Er sagte, das sei ein Affront auch gegen US -Präsident Donald Trump, der versucht habe, den Kremlchef an den Verhandlungstisch zu bekommen. Trump schrieb auf seiner Internetplattform Truth Social, Putin töte grundlos Menschen, er sei „ absolut verrückt “ geworden.

1.000 neue Lokführer in NRW benötigt • Neben der teils maroden Bahninfrastruktur sind personelle Engpässe einer der Hauptfaktoren für Zugausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr. Und die Situation droht sich zu verschärfen. In den nächsten zwei Jahren müssen in NRW über 1.000 Lokführerstellen besetzt werden. Viele gehen in Rente, gleichzeitig steigt die Zahl derjenigen, die wegen hoher Belastung den Job aufgeben. Akut fehlen bereits 500 Lokführer in NRW für Personen und Güterverkehr, schreibt das NRW -Verkehrsministerium dem WDR auf Anfrage.