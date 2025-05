WEITERE NACHRICHTEN

Brennendes Schulzentrum in Erkrath

Großbrand in Schulzentrum in Erkrath • Das Feuer, das gestern in einem Schulzentrum in Erkrath ausgebrochen war, ist unter Kontrolle. Am Schulzentrum Rankestraße war zunächst die Photovoltaikanlage in Brand geraten - und dann die kompletten Gebäude. Die große Rauchwolke war in vielen Teilen der Region zu sehen. Die Feuerwehr war in der Nacht mit 200 Einsatzkräften vor Ort. In dem Schulzentrum sind eine Haupt- und eine Realschule sowie ein Gymnasium untergebracht. Die beiden Schulen sind wohl nicht mehr nutzbar. Heute fällt der Unterricht für die rund 1.200 Schüler aus. Die Abschlussprüfungen der Realschule sowie die Abitur-Klausuren sollen - wie schon vorher geplant - in Containern und in der Turnhalle stattfinden. Vorsorglich bleiben heute auch einige Kinder- und Jugendeinrichtungen in der näheren Umgebung geschlossen, so die Stadt.

Bundeskanzler Friedrich Merz

Merz gibt erste Regierungserklärung ab • Der neue Bundestag hat sich konstituiert und einen neuen Kanzler gewählt - mit der heutigen Plenarsitzung startet jetzt die eigentliche Arbeit des Parlaments. Die neue Bundesregierung hat angekündigt, vor allem bei den Themen Migration und Wirtschaft möglichst schnell Reformen auf den Weg zu bringen. Am Nachmittag gibt Bundeskanzler Friedrich Merz ( CDU ) seine erste Regierungserklärung ab.