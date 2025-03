Trumps Rede vor dem Kongress

Trump verteidigt Zollpolitik vor dem US-Kongress • Der US -Präsident Donald Trump hat in der vergangenen Nacht vor dem Kongress die erste Rede seiner zweiten Amtszeit gehalten. Trumps erste Botschaft hieß: " Amerika ist zurück! ". Die republikanischen Abgeordneten skandierten " USA , USA , USA ", während die meisten Demokraten sitzen blieben. Ein Demokrat musste den Saal verlassen, weil er Trumps Rede unterbrochen hatte. Inhaltlich lobte Trump in seiner Rede vor allem seine bisherige Arbeit und verteidigte die in Kraft getretenen Strafzölle. Auch kündigte er an, dass sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Brief an ihn zu Verhandlungen mit Russland bereit erklärt habe. Außerdem seien die USA und die Ukraine jetzt doch gewillt ein Rohstoffabkommen zu unterzeichnen.

Haftbefehl gegen Amokfahrer von Mannheim • Gegen den Amokfahrer von Mannheim ist gestern Haftbefehl erlassen worden. Ihm werden Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Der mutmaßliche Täter war am Montag mit seinem Auto durch die Fußgängerzone in Mannheim gerast. Zwei Menschen wurden getötet, elf weitere verletzt. Der 40-jährige Deutsche soll psychisch krank sein. Sein Motiv ist unklar. Am späten Nachmittag fand gestern in Mannheim eine ökumenische Trauerandacht statt.

Brand-Prozess Solingen - Urteil steht kurz bevor • Im Prozess um den Tod einer jungen vierköpfigen Familie in Solingen soll heute die Lebensgefährtin des Angeklagten aussagen. Nächste Woche soll das Urteil gegen den voll geständigen, 40 Jahre alten Angeklagten gesprochen werden. Es scheint klar, dass er Benzin im Holztreppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Grünewald Straße ausgeschüttet und angezündet hat. Ein junges Ehepaar und dessen beide Kleinkinder kamen in den Flammen ums Leben, eine weitere Familie konnte sich nur durch Sprünge aus dem dritten Stock retten.

Proteste gegen AfD-Treffen in Köln angekündigt • Die AfD plant heute ein sogenanntes "Konservativen-Metropolen-Treffen" im Kölner Gürzenich. Eingeladen sind Vertreter der AfD aus den vier deutschen Millionenstädten. Es sind diverse Proteste gegen das Treffen angekündigt, etwa von "Köln gegen Rechts" und "Köln stellt sich quer". Eine besondere Herausforderung für die Polizei, da in der Stadt noch Karnevalstribünen stehen. Mehrere Tausend Teilnehmer werden erwartet. Die Proteste sollen gegen 13 Uhr beginnen.

Lippische Landeskirche möchte Wohnungen vermieten • Die lippische Landeskirche möchte zukünftig mit der Vermietung einer Immobilie auf Juist Geld verdienen. Die Kosten für einen Umbau werden auf fünf Millionen Euro geschätzt. Über die Zukunft des 1.800 Quadratmeter großen Inselhauses Juist beraten heute Kirchenvertreter auf einer Sonder-Synode in Detmold. Insgesamt unterhält die lippische Landeskirche zirka zehn Immobilien.

Tausende Besucher bei Schöppenmarkt in Viersen erwartet • In Viersen-Dülken am Niederrhein findet heute der Schöppenmarkt statt. Zum ältesten und größten Krammarkt in Westdeutschland werden bis zu 30.000 Besucher erwartet. Auf vier Kilometern verkaufen die Händler aus dem In- und Ausland von der Haushaltsbürste bis zum Backfisch so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Auch echte Marktschreier, die ihr Gemüse an den Mann oder die Frau bringen wollen, werden da sein.