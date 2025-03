Debatte um Wiedereinführung der Wehrpflicht • SPD-Chef Klingbeil ist gegen die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Die wird bei den Verhandlungen für eine neue Regierung zwischen Union und SPD diskutiert. Klingbeil sagte in der ARD, er wolle junge Menschen überzeugen zur Bundeswehr zu gehen - aber ohne Pflicht. CDU und CSU hatten sich zuvor dafür ausgesprochen, die Wehrpflicht noch dieses Jahr wiedereinzusetzen.

Diskussion um Bettelverbot in Bielefeld • Um die Attraktivität der Bielefelder Innenstadt zu steigern, wollen die Ratsfraktionen von CDU und FDP eine Bettelverbotszone einführen. Als Vorbild nennen die Antragssteller die Stadt Aaachen. Dort gibt es solche Zonen seit Oktober 2024. Die Linkspartei im Stadtrat hat Widerstand gegen die Abstimmmung am Abend angekündigt. " Dies diskriminiert die betroffenen Menschen und wird ihrer Lebenssituation nicht gerecht ", sagt Fraktionsvorsitzender Bernd Vollmer.

Auftakt im Prozess um unversteuerten Shishatabak • Vor dem Landgericht Aachen beginnt heute ein Prozess um 75 Tonnen illegalen Wasserpfeifentabak. Angeklagt sind zwei Männer wegen Steuerhehlerei. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 3,5 Millionen Euro. Den Beschuldigten droht eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

EZB gibt Zinsentscheidung bekannt • Die Inflationswelle im Euroraum ist gebrochen, die Wirtschaft schwächelt. Daher wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) heute Nachmittag die Leitzinsen zum sechsten Mal seit Sommer 2024 senken wird. Ökonomen rechnen damit, dass die Notenbank den richtungsweisenden Einlagenzinssatz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent herabsetzen wird. Damit würde die EZB die Konjunktur im Währungsraum stützen.

Neuer Podcast zum Germanwings-Unglück 2015 • Der Germanwings-Absturz im März 2015 hat riesige Lücken in zahlreiche Familien gerissen: 150 Menschen starben bei dem Absturz. Wie machen Betroffene weiter, wenn geliebte Menschen plötzlich fehlen? Reporterin Justine Rosenkranz hat Angehörige zehn Jahre lang begleitet. Das Ergebnis ihrer Recherche gibt es ab heute im neuen WDR -Podcast "Der Germanwings-Absturz – Zehn Jahre ohne euch".

Bayern demontieren Bayer • In der Fußball-Champions-League hat Leverkusen beim FC Bayern München eine deutliche Niederlage einstecken müssen. Das Team von Xabi Alonso verlor das Achtelfinal-Hinspiel in München mit 0:3. Am Dienstag steht das Rückspiel in Leverkusen an.

Geht Bischof Genn in Rente?

Münsteraner Bischof erreicht Altersgrenze • Der katholische Bischof von Münster, Felix Genn, wird heute 75 Jahre alt. Damit erreicht er die von der Kirche vorgesehene Altersgrenze für Bischöfe. Das Bistum feiert den Geburtstag mit einem Gottesdienst am Sonntag im Dom. Im Anschluss will sich der Botschafter des Papstes in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, auch zu Genns Zukunft äußern. Genn hatte Papst Franziskus bereits im vergangenen Jahr seinen Rücktritt angeboten.

DAS WETTER IN NRW

Bis zu 20 Grad und Sonne satt • Der Tag zeigt sich von seiner sonnigen und trockenen Seite. Im Tagesverlauf können zwar von der Eifel und dem Rheinland her ein paar dünne Schleierwolken durchziehen, diese stören aber nicht wirklich. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad im Mindener Land bis zu 20 Grad in der Kölner Bucht. In höheren Berglagen gibt es 12 bis 15 Grad und der Wind weht schwach sowie in Eifel und Sauerland manchmal böig.