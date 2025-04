Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Jörn Kießler und Catharina Coblenz.

THEMA DES TAGES

Bedrohungslage in Duisburg - Mehrere Schulen bleiben heute geschlossen • An allen Sekundar- und Gesamtschulen und an einem Gymnasium in Duisburg gibt es heute keinen Präsenzunterricht. Betroffen sind offenbar 18 Schulen im gesamten Stadtgebiet. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere rechtsradikale Drohmails verschickt, in denen Straftaten an den Schulen angekündigt wurden.

Auch wenn die Behörden von keiner akuten Bedrohung ausgehen, fällt der Präsenzunterricht an den Schulen aus. Stattdessen soll Online-Unterricht stattfinden. Alle anderen Schulen in Duisburg, beispielsweise die meisten Gymnasien, sollen geöffnet bleiben. Einige haben jedoch trotzdem Distanz-Unterricht angekündigt oder stellen es den Eltern frei, ihre Kinder zur Schule zu schicken.

Die Polizei will an den betroffenen Sekundar- und Gesamtschulen Präsenz zeigen, um " ein mögliches Restrisiko zu minimieren ". Wer die Drohmails geschrieben hat und was dahinter steckt, ist unklar. Die Stadt bittet Eltern und Schüler, die Kommunikationskanäle ihrer Schulen regelmäßig zu prüfen.

Heute um 09.30 Uhr senden wir dazu eine WDR aktuell Sondersendung, die wir auch in der WDR aktuell App und auf wdr.de streamen.