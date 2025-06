Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Victor Fritzen und Ines Karschöldgen.

Dobrindt hält trotz Gerichtsentscheid an Zurückweisungen fest • Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will die Zurückweisungen von Asylbewerbern an den deutschen Grenzen trotz einer Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts fortsetzen. Das Berliner Verwaltungsgericht erklärte, die Zurückweisung von drei Somaliern nach Polen sei rechtswidrig und die Begründung der Bundesregierung nicht ausreichend. " Es gibt keinen Grund, aufgrund einer Gerichtsentscheidung, die heute hier erfolgt in diesem Einzelfall, unsere Praxis zu verändern ", sagte der CSU -Politiker Dobrindt hingegen gestern Abend in Berlin.

Drei Somalier hätten am 2. und 3. Mai versucht, die deutsche Grenze zu überqueren, schilderte Dobrindt. Sie hätten beide Male kein Asylgesuch gestellt und seien zurückgewiesen worden. Am 9. Mai seien sie wieder an der Grenze erschienen. Da hätten sie dann ein Asylgesuch gestellt, seien aber aufgrund der "Vorgeschichte an der deutschen Grenze" erneut zurückgewiesen worden.

Der CSU-Politiker kündigte an, ein sogenanntes Hauptsacheverfahren vor Gericht zu erwirken. Ein solches ist in dem konkreten Fall aber unwahrscheinlich. Ein Hauptsacheverfahren wäre nur möglich, wenn die Betroffenen es anstrengen. Die Somalier dürften an einer Fortführung jedoch kein Interesse haben, weil sie ihre Ziele bereits im Eilverfahren erreicht haben. Kritik kam von der Opposition: Grünen-Fraktionschefin Haßelmann sagte, die neue Bundesregierung sei mit ihrem Versuch des nationalen Alleingangs an den Grenzen gescheitert.

Tusk will die Vertrauensfrage stellen • Polens Ministerpräsident Tusk hat gestern Abend angekündigt, so bald wie möglich eine Vertrauensabstimmung im Parlament über seine Koalitionsregierung zu beantragen. Der Grund dafür ist, dass sein proeuropäischer Kandidat Trzaskowski die Präsidentschaftswahl verloren hat. Gewonnen hat stattdessen der rechtsnationale Politiker Karol Nawrocki.

Überlebende sagen in Solinger Terrorprozess aus • Am dritten Verhandlungstag werden heute vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht erstmals Opfer und Zeugen des Anschlags von Solingen zur Tat befragt. Sie treffen zum ersten Mal auf den heute 27-jährigen Issa al H., der die Tat bereits gestanden hat.