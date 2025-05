Spontane Hochzeiten in Krefeld • Wer will, kann heute in Krefeld spontan heiraten. Die evangelische Kirchengemeinden in Krefeld bieten die Aktion an. Von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr kann man sich kostenfrei und ohne Vorbereitung kirchlich trauen oder segnen lassen - im Altarraum der Friedenskirche, in einem Glockenturm oder unter freiem Himmel. Es ist auch alles kostenlos dabei: Sektempfang, Hochzeitstorte, Livemusik, Fotos. Die evangelische Kirche übernimmt die Kosten, man kann aber spenden.

Mascha Schilinski, Deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin

Filmfestspiele in Cannes: Erstmals gewinnt eine deutsche Regisseurin • Als erste deutsche Regisseurin hat Mascha Schilinski beim Filmfestival in Cannes einen Preis gewonnen. Die Berliner Filmemacherin und Drehbuchautorin ist für ihren dort uraufgeführten Film "In die Sonne schauen" (Sound of Falling) mit dem Preis der Jury ausgezeichnet worden. Sie teilt sich den Preis mit dem spanischen Regisseur Oliver Laxe, der ihn für sein Roadmovie "Sirat" bekommt. Die Goldene Palme ging an den heimlich gedrehten Film "Ein einfacher Unfall" des iranischen Regisseurs und Dissidenten Jafar Panahi.

Offenbar kein Geld aus Russland mehr für Altkanzler Schröder • Auf dem Konto von Altkanzler Gerhard Schröder werden laut einem "Bild"-Bericht keine Zahlungen mehr gutgeschrieben, die mutmaßlich von seinen umstrittenen Russland-Verbindungen stammen. Denn: Die Sparkasse Hannover habe sein Konto für bestimmte Überweisungen gesperrt. Schröder ist Verwaltungsratschef von Nord Stream 2, einer Schweizer Tochterfirma des russischen Gaskonzerns Gazprom. Laut Bericht überweist Nord Stream 2 alle sechs Monate etwa 200.000 Euro an Schröder.

Mittelalter-Spektakel: Sturm auf Zons

"Sturm auf Zons" in Dormagen • Im Dormagener Stadtteil Zons können Besucherinnen und Besucher heute den historischen "Sturm auf Zons" nacherleben. Die alljährliche Veranstaltung verwandelt das Städtchen in ein mittelalterliches Heerlager mit Mittelaltermarkt und Schlachtspektakel. Rund 350 Akteure aus Deutschland, aber auch Frankreich, Polen oder England machen mit.

Europa-Treffen "Klub langer Menschen" in Duisburg • Ab heute treffen sich in Duisburg besonders große Menschen aus aller Welt zum Austausch - und zum Feiern. Teilnehmen dürfen Männer ab 1,90 Metern und Frauen ab 1,80 Metern Körpergröße. Noch bis Ende der Woche sind gemeinsame Aktionen geplant. Die rund 250 erwarteten Teilnehmer machen vor allem Sightseeing im Ruhrgebiet.

Container-Schiff läuft auf Grund und auf Privatgrundstück

Gestrandetes Containerschiff wird geborgen • In Norwegen startet heute die Bergung des Containerschiffes im Trondheimfjord, das vor drei Tagen für spektakuläre Bilder gesorgt hatte. Das 135 Meter lange Schiff "NCL Salten" war am Donnerstagmorgen auf Grund gelaufen und nur wenige Meter vor einem Haus zum Stoppen gekommen. Die Bilder davon waren viral gegangen. Zunächst soll nun die Ladung vom Schiff geholt werden. Dann wird entschieden, wie es weitergeht.

Hitzewelle in der Türkei • Schon seit Tagen ist es in der Türkei sehr warm - heute werden aber vielleicht Rekordwerte erreicht. Vor allem im Westen des Landes kann es heute 38 Grad heiß werden - an der Grenze zu Syrien sind um die 40 Grad möglich. Einige Orte dort könnten einen Mai-Rekord aufstellen. Der höchste jemals im Mai gemessene Wert in der Türkei liegt bei 43,2 Grad. Auslöser der Hitzewelle ist heiße Luft aus Nordafrika, die über das Mittelmeer und Griechenland bis in die Türkei strömt und neben den hohen Temperaturen auch Sahara-Staub mitbringt.

DAS WETTER IN NRW

Nass, trüb und windig • Heute zeigt sich das Wetter am Morgen und Vormittag fast überall von seiner ungemütlichen Seite. Es regnet, die Sonne scheint kaum. Am Nachmittag zieht zwar der Regen über die Weser ab und die Sonne kann sich zumindest gelegentlich durchsetzen, von den Niederlanden und Belgien folgen aber neue dicke Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern. Die Temperaturen kommen nicht über 16 bis 21 Grad hinaus, im Rothaargebirge 12 bis 15 Grad. Der Wind weht mit oft starken Böen.