WEITERE NACHRICHTEN

Messerattacke am Hamburger Hbf • Bei einer Messerattacke am Hamburger Hauptbahnhof gestern Abend soll eine Frau wahllos auf Reisende eingestochen haben. 18 Menschen wurden verletzt, vier von ihnen lebensgefährlich. Die Bundespolizei nahm die 39-jährige Tatverdächtige fest. Sie sei eine Deutsche, es werde geprüft, ob sie sich in einem " psychischen Ausnahmezustand " befunden habe, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Matthias Helferich

Schwere Vorwürfe gegen AfD-Abgeordneten • Der AfD-Abgeordnete Matthias Helferich ist bereits durch offen rechtsextreme Aussagen aufgefallen. Jetzt belasten ihn "Spiegel"-Recherchen zusätzlich. Dem Magazin liegen unter anderem E-Mails vor, die mutmaßlich von Helferich verfasst wurden und in denen er den Nationalsozialismus verherrlichen soll. Auch Gewaltfantasien treten laut "Spiegel" in den Mails offenkundig zu Tage. Helferich bestreitet, die Mails " verfasst oder versendet " zu haben.

Trump droht EU mit 50-Prozent-Zöllen • US-Präsident Donald Trump hat der EU mit Einfuhrzöllen von 50 Prozent ab Juni gedroht. Die Verhandlungen mit Brüssel hätten sich bislang schwierig gestaltet, erklärte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Daher empfehle er einen direkten Zollsatz von 50 Prozent für die Europäische Union ab dem 1. Juni 2025. Trump hat in der Vergangenheit regelmäßig mit hohen Zöllen gedroht - und kurz darauf eine Kehrtwende vollzogen. Unterdessen hat eine Bundesrichterin Trumps Vorhaben, ausländische Studierende von der Eliteuniversität Harvard auszuschließen, vorerst blockiert. Eine von der Richterin verhängte einstweilige Verfügung hindert die US -Regierung daran, der Universität zu verbieten, weiterhin über ein spezielles Bundesprogramm Studierende aus dem Ausland aufzunehmen.

Russland will nach Gefangenenaustausch Entwurf für Friedensabkommen übermitteln • Der russische Außenminister Sergej Lawrow kündigt einen Vorschlag für eine Beendigung des Krieges an. Russland sei bereit, der Ukraine einen Entwurf mit Bedingungen für ein langfristiges Friedensabkommen zu übergeben. Voraussetzung sei allerdings, das der angelaufene Austausch von je tausend Gefangenen abgeschlossen sei. Der Vatikan komme als möglicher Ort für Friedensgespräche nicht infrage, so Lawrow.

ICE fahren bei Regiozugausfall? • NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer will die Rechte von Bahnreisenden mit Deutschlandticket ausweiten. Er werde sich dafür einsetzen, dass Ticketbesitzer künftig auf einen ICE oder Intercity der Deutschen Bahn ausweichen können, wenn Nahverkehrszüge ausfallen oder extrem verspätet sind. Das sagte Krischer dem WDR . Nach Einführung des Deutschlandtickets war diese Möglichkeit entfallen.

SEK -Einsatz in Remscheid nach Messer-Streit unter Kindern • Nach einem Fall von Messergewalt unter Kindern in Remscheid hat es am Abend einen SEK -Einsatz gegeben. Die Polizei suchte bei der Familie eines der verletzten Kinder nach Waffen. Die Beamten fanden eine Luftpistole. Sie ist nicht zulassungspflichtig und soll von der Familie in einem leerstehenden Haus in der Umgebung gefunden worden sein.

Zwei Feuerwehrmänner beim Dürpelfest

Dürpelfest in Solingen • An diesem Wochenende geht im Solinger Stadtteil Ohligs das traditionelle Dürpelfest über die Bühne. "Dürpel" ist in der Solinger Mundart der Bürgersteig vor dem Haus. Das Nachbarschaftsfest gibt es seit 50 Jahren - in diesem Jahr ist aber vieles anders, Solingen steht immer noch unter dem Eindruck des Terroranschlags vom vergangenen August. Sämtliche Nebenstraßen wurden mit so genannten Durchbrechsperren gesperrt, so dass kein Fahrzeug zu den Besuchern durchkommen kann. Denn Solingen möchte wieder feiern - und zwar sicher.