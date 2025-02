WEITERE NACHRICHTEN

Drei Jahre Krieg gegen die Ukraine • Heute vor drei Jahren begann der russische Überfall auf die Ukraine. Als sichtbares Zeichen der Solidarität sollen am Reichstagsgebäude die Flaggen der Ukraine wehen. Zudem werden in Kiew EU -Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und weitere Kommissionsmitglieder erwartet, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schaltet sich per Video zu. Unterdessen besucht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron US -Präsident Donald Trump in Washington, um über eine Friedenslösung für die Ukraine zu beraten.