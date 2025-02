Hamas will Geiselfreilassung verschieben • Die Hamas hat am Abend angekündigt, dass sie die nächste für Samstag geplante Freilassung von drei israelischen Geiseln auf unbestimmte Zeit verschieben will. Israel halte sich nicht an Vereinbarungen, so die Hamas - unter anderem soll es Angriffe von Israel gegeben haben und Israel soll Hilfslieferungen verzögert haben. Israel hat seine Armee im Gazastreifen in höchste Alarmbereitschaft versetzt. US- Präsident Donald Trump droht der Hamas mit heftigen Konsequenzen, falls bis Samstagmittag nicht die restlichen Geiseln freigelassen werden.

Gruppe um Musk will ChatGPT-Unternehmen übernehmen • Eine von Tech-Milliardär Elon Musk angeführte Investorengruppe hat 97,4 Milliarden Dollar (94,5 Mrd. Euro) geboten, um die Kontrolle über OpenAI zu übernehmen, also das Unternehmen, das ChatGPT entwickelt hat. Deren Chef Sam Altman reagierte spöttisch auf die Übernahme-Pläne. " Nein, danke ", schrieb er auf Musks Online-Plattform X. Aber man würde Musk Twitter für 9,74 Milliarden Dollar abkaufen, wenn er dies wolle. Musk, einst ein Mitgründer von OpenAI, führt bereits einen Kampf gegen das Start-up vor Gericht. Dort behauptet er unter anderem, er sei bei seinem Ausscheiden betrogen worden.

Nordkorea warnt nach Eintreffen von US-U-Boot in Südkorea • Nach dem Eintreffen eines U-Boots der USA in Südkorea hat Nordkorea Washington vor weiteren " Provokationen " in der Region gewarnt. Pjöngjang sei " sehr besorgt über den gefährlichen feindlichen militärischen Akt der USA ", teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in einer Erklärung mit. Die " akute militärische Konfrontation " könne " zu einem tatsächlichen bewaffneten Konflikt " führen.

136 Kumpel starben beim Unglück in Dortmund

Gedenken an Grubenunglück in Dortmund • Heute jährt sich zum 100. Mal das schwerste Grubenunglück in der Geschichte Dortmunds. Dabei waren am 11. Februar 1925 in der Zeche Minister Stein in Eving 136 Kumpel gestorben. Auf dem Nordfriedhof in Eving steht seit 1927 ein Denkmal, das an die Kumpel erinnern soll.

Prozess nach Messerangriff in Bielefeld • Heute beginnt am Landgericht Bielefeld ein Prozess gegen zwei 20-Jährige wegen versuchten Totschlags. Sie sollen einen 21-Jährigen in der Stadt angegriffen haben. Einer der beiden soll dabei mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben. Die Tat hatte in der Stadt zu einer Diskussion um die Sicherheit auf öffentlichen Plätzen geführt.

Der neue BVB-Trainer Niko Kovač soll Ordnung schaffen

BVB hofft auf Lissabon-Effekt • In seiner tiefsten Krise seit Jahren hofft Borussia Dortmund auf den Stimmungsbooster Champions League. Im Playoff-Hinspiel um das Achtelfinale ist der BVB am Abend bei Sporting Lissabon gefordert. Es ist das zweite Spiel unter dem neuen Trainer Niko Kovac. Bei seiner Premiere auf der Bank hatte der Revierclub am Samstag in der Bundesliga 1:2 gegen den VfB Stuttgart verloren.

DAS WETTER IN NRW

Schnee, Regen, Sonne • Ostwestfalen-Lippe aufgepasst: Heute Morgen schneit es dort noch und es kann glatt werden. Andernorts ist es erst einmal trocken, manchmal scheint sogar die Sonne. Der Nachmittag ist dann überall bewölkt bis bedeckt. Richtung Niederlande kann es hier und da auch regnen. Es bleibt frisch mit 0 Grad auf dem Kahlen Asten bis 7 Grad im Rheinland.