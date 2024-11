FDP veröffentlicht Strategie-Papier • Die FDP hat jetzt selbst das Papier veröffentlicht, mit dem sie das Ende der Ampel geplant hat - während sie offiziell noch nach einer Lösung suchte. Darin nutzt die FDP auch die Begriffe "D-Day" und "Beginn der offenen Feldschlacht". Generalsekretär Djir-Sarai hatte das vergangene Woche noch abgestritten. Die FDP sagt, sie habe das Papier nun wegen neuer Medienberichte, unter anderem der "Zeit" und "Süddeutsche Zeitung" veröffentlicht. Dem Strategie-Papier zufolge, was beiden Zeitungen vorlag, war unter anderem die genaue Woche für den Koalitionsbruch geplant.

A1 bis Montag gesperrt • Wer am Wochenende nach Dortmund direkt oder drumherum will - zum Beispiel zum Top-Spiel gegen den FC Bayern - der sollte eventuell aufs Auto verzichten. Die A1 wird nämlich heute Abend ab 22 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund/Unna und der Anschlussstelle Kamen-Zentrum bis Montagmorgen in beide Richtungen gesperrt. Dort wird eine Bahnbrücke abgerissen. Der Verkehr wird zwar großräumig umgeleitet, auf Staus müssen sich Autofahrer trotzdem einstellen.

Lego-Rennwagen auf Essen Motor Show 2024

Motor Show in Essen startet • Ungeachtet der vielen Hiobsbotschaften aus der Autobranche startet heute in Essen die Motor Show, eine der größten Automessen Deutschlands. Im Mittelpunkt: Tuning, Motorsport - und Lego. 342.817 Steine, 8.344 Stunden und 23 Spezialisten waren nötig, um einen lebensgroßen Rennwagen der Marke McLaren aus Lego-Steinen zu bauen - eines der Highlights der Messe. Vergangenes Jahr kamen rund 200.000 Besucher.

Wie sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus? • Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat der Krise lange getrotzt. Doch zuletzt häuften sich Meldungen über Stellenabbau oder Insolvenzen - wie bei Ford, Volkswagen oder Thyssenkrupp. Ob sich das auch in Arbeitsmarktdaten für November zeigt, zeigt sich heute, wenn die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg die aktuellen Zahlen vorlegt.