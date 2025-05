Trump will mit Putin sprechen • US -Präsident Donald Trump will heute erneut mit dem russischen Präsidenten Putin telefonieren, um sich über das weitere Vorgehen in den Ukraine-Verhandlungen zu unterhalten. Im Anschluss will Trump auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Vertretern der Nato -Mitgliedstaaten sprechen. Er hat sich vorher mit mehreren europäischen Regierungschefs abgesprochen - unter anderem mit Bundeskanzler Merz. Dabei ging es auch um neue Strafmaßnahmen gegen Russland, sollte Putin einem Waffenstillstand weiter nicht zustimmen.

Pro-europäischer Kandidat gewinnt in Rumänien • In Rumänien wird der pro-europäische Politiker Nicosur Dan neuer Staatspräsident, er gewann bei der Stichwahl gegen den rechtsradikalen George Simion. Vor einem halben Jahr wurde eine erste Wahl in Rumänien vom Obersten Gericht für ungültig erklärt, weil das Land Ziel eines "aggressiven russischen hybriden Angriffs" geworden sei. Der rechtsextreme Kandidat Calin Georgescu war damals überraschend Erster geworden. Ihm wurde eine erneute Kandidatur per Gerichtsentscheid untersagt.

Knappes Ergebnis bei Präsidentenwahl in Polen • In Polen läuft es nach der Präsidentschaftswahl auf eine Stichwahl hinaus. Prognosen sehen den pro-europäischen Kandidaten Rafal Trzaskowski mit rund 30 Prozent der Stimmen knapp vor dem national-konservativen Karol Nawrocki. Eine absolute Mehrheit erreicht keiner der Bewerber – die Stichwahl ist für den 1. Juni geplant.