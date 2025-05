Vorschläge gegen Wohnungsmangel in NRW • Die SPD-Fraktion will heute zwei Vorschläge gegen Wohnraumknappheit in den NRW-Landtag einbringen. Vize-Fraktionschefin Sarah Philipp sagt, die Landesregierung tue zu wenig. Die SPD schlägt vor, dass Kommunen, Land und Bund geeignete Flächen in einen Bodenfonds einbringen. Eine Landeswohnungsbaugesellschaft soll als Serviceeinrichtung den Kommunen helfen, gemeinwohlorientierte Wohnungen zu errichten. Landesbauministerin Scharrenbach weist das Konzept zurück. Es sei "alter Wein in alten Schläuchen". Die SPD setze auf noch mehr Staat. Nach Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat lebt mittlerweile jeder Neunte in Deutschland in beengten Verhältnissen.

Kölner Verein verbreitet offenbar Propaganda • Der Verein "Union of International Democrats" – kurz UID – mit Sitz in Köln verbreitet offenbar Propaganda des türkischen Präsidenten Erdogan. Das ergaben Recherchen des NDR . Die UID wird regelmäßig im Verfassungsschutzbericht erwähnt und ist laut Beobachtern das wichtigste Lobbyorgan der AKP in Deutschland. Eine direkte Verbindung zur Regierungspartei AKP versucht der Verein aber zu verschleiern. Belege für diese Verbindung liefern nun aber offenbar Dokumente aus den USA .

Henning Otte, CDU

Wahl des neuen Wehrbeauftragten • Der CDU -Politiker Henning Otte soll heute zum neuen Wehrbeauftragten des Bundestags gewählt werden. Otte soll auf Eva Högl ( SPD ) folgen. Bis Ende 2021 war Otte verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Der Wehrbeauftragte wird auf fünf Jahre von den Mitgliedern des Bundestages gewählt und gilt als Anwalt der Soldaten, die sich jederzeit an ihn wenden können.

Nachteile bei Pauschalreisen für deutsche Kunden • Wer in Deutschland eine Pauschalreise bucht, zahlt oft deutlich mehr als in einem anderen Land Europas. Beispiel: Eine 14-tägige Reise nach Ägypten kostet bei der TUI für deutsche Urlauber über 5.000 Euro, bei der Suche außerhalb der deutschen Reiseportale findet man sie für 2.000 Euro weniger. Die ARD -Verbraucherredaktion hat ein Angebot geprüft und kommt zu dem Ergebnis, dass es auf dänischen Seiten mit Abflughafen Hamburg 500 Euro günstiger ist. Auf niederländischen Seiten mit Abflug ab Amsterdam sogar 800 Euro günstiger. Ein TUI-Sprecher bestätigt das.

Tom Cruise bei der Premiere des Kinofilms "Mission Impossible" in New York

Letzter Mission Impossible-Film läuft an • Heute startet offiziell in Deutschland der achte und letzte Teil der "Mission: Impossible"-Filmreihe. In den vergangenen Tagen gab es schon immer wieder Previews. Mit dem Film geht Ethan Hunt (gespielt von Tom Cruise) in Rente. Zuvor aber kämpfen Hunt und sein Team gegen eine gefährliche KI . Um das "Entity" genannte Programm zu besiegen, müssen sie dessen Quelle in einem im Pazifik verschollenen russischen U-Boot finden, bevor die Regierungen der Welt und ein menschlicher Erzfeind es tun und "Entity" für ihre Zwecke einsetzen.

Deutschland ist raus bei der Eishockey-WM • Das Team von Trainer Harold Kreis hat gestern in der Vorrunde gegen Dänemark verloren. Die Partie war nach der Verlängerung noch unentschieden und wurde erst im Penaltyschießen entschieden: Deutschland war zwar mit drei Siegen in die Eishockey-WM gestartet, hatte aber zuletzt nur noch verloren.

DAS WETTER IN NRW

Weitgehend trocken, aber wolkig • Der Tag bei uns im Westen bringt mal mehr, mal weniger Wolken. Gelegentlich lässt sich auch die Sonne am Himmel blicken und es bleibt weitgehend trocken. In der Eifel kann es am Abend vereinzelt Schauer geben. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 21, ab 500 Meter Höhe bei 14 bis 17 Grad. Der West- bis Nordwestwind weht dazu mäßig und vor allem in Westfalen stark böig.