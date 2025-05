Belgisches Atomkraftwerk Tihange

Belgien baut neue Atomreaktoren • Belgien macht seinen Atomausstieg rückgängig. Das bedeutet: Nicht nur die bestehenden Anlagen sollen weiter laufen, es sollen auch neue gebaut werden. Die rechte Regierung des Landes begründet das mit der Sorge um die Energiesicherheit. An den bestehenden Meilern in Belgien hatte es oft technische Probleme gegeben - etwa in Tihange in der Nähe von Aachen.

Auto fährt in Menschenmenge in Barcelona • Kurz vor einem Fußballderby ist in Barcelona ein Auto in die Menge wartender Fans gefahren. 15 Menschen wurden verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat. Weil deshalb aber kurzzeitig Chaos entstand, wurde das Spiel zwischen Espanyol und dem FC Barcelona kurz unterbrochen.

Weniger Steuern für den Bund? • Steuerschätzer gehen davon aus, dass der Bund in den nächsten vier Jahren 33 Milliarden Euro weniger Steuern einnimmt. Auch Länder und Kommunen müssen mit weniger planen. Das geht aus der Steuerschätzung hervor, die Finanzminister Klingbeil gestern vorgestellt hat. Klingbeil sagte, die Ergebnisse seien erwartet worden, die Haushaltsaufstellung werde dadurch aber nicht einfacher. Eine Diskussion ist auch um die Verteidigungsausgaben entstanden, nachdem Außenminister Wadephul sich für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung ausgesprochen hatte.

Polizist bei Demo in Berlin schwer verletzt • Bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin-Kreuzberg ist ein Polizist schwer verletzt worden. Demonstranten traten auf den Beamten ein. Es wurden auch Steine und Flaschen auf Polizisten geworfen. Etwa 1.000 Menschen waren auf der Straße, 30 wurden festgenommen.

Christian Dürr soll auf dem Parteitag zum FDP-Chef gewählt werden.

FDP will sich auf Bundesparteitag neu aufstellen • Die FDP ist bei der vorgezogenen Bundestagswahl mit 4,3 Prozent aus dem Parlament geflogen. Nach dem Rückzug des langjährigen Parteichefs Christian Lindner geht es auf dem heute beginnenden Parteitag in Berlin um die personelle und inhaltliche Neuaufstellung. Der frühere Fraktionschef Christian Dürr dürfte heute zum neuen FDP-Vorsitzenden gewählt werden, die Start-up-Unternehmerin Nicole Büttner ist als Generalsekretärin vorgesehen.

Verdacht auf Blindgänger in Köln - 10.000 Haushalte informiert • An einer Baustelle in Köln-Lindenthal sind metallische Gegenstände festgestellt worden. Heute soll untersucht werden, ob es sich um Weltkriegsbomben handelt. Falls ja, sollen diese entweder schon heute oder aber am Dienstag kommender Woche entschärft werden. Betroffen wären von den Evakuierungen vermutlich auch die Uniklinik Köln und ein Seniorenhaus. Knapp 10.000 Haushalte wurden bereits vorab informiert. Im Rhein-Energie-Stadion würde dann eine Anlaufstelle eingerichtet werden.