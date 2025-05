Junge Rechtsextreme in NRW • Der Generalbundesanwalt hat gestern unter anderem in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern Mitglieder der mutmaßlichen rechtsextremistischen Terrorgruppe "Letzte Verteidigungswelle" festnehmen lassen. Die Verdächtigen sind zum Teil noch Teenager. Auch in NRW gibt es eine neue Generation von rechtsextremen Jugendlichen, sagt das Innenministerium.

Der Silbersee II in Haltern hat weiterhin die Bestnote erhalten.

Badeseen im Münsterland runtergestuft • Die Qualität der Badeseen im Münsterland ist insgesamt sehr gut. Doch es gibt Veränderungen zu den Vorjahren. Darauf weisen das Umweltministerium und das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima in NRW hin. Der Aasee in Bocholt und der Drilandsee in Gronau haben das Top-Label "ausgezeichnet" verloren. Beim Drilandsee wurden zuletzt mehr Fäkalkeime nachgewiesen - und im Aasee eine geringere Sichttiefe gemessen.

Protest gegen Bauprojekt in Köln • In NRW herrscht Wohnungsnot. Das Institut für deutsche Wirtschaft hat ausgerechnet, dass ab 2026 jedes Jahr 48.000 Wohnungen neu gebaut werden müssten. Vor allem in den großen Städten ist der Wohnraum knapp. Gleichzeitig sollen die Städte grün bleiben – auch mit Blick auf den Klimawandel. Das führt zu Konflikten - so wie im Moment in Köln.

DAS WETTER IN NRW

Es wird etwas nasser und kühler • Am Vormittag ist es erst noch trocken, am Nachmittag ziehen dann einzelne Schauer durch - im Rheinland seltener als in Westfalen. In kühlerer Luft polaren Ursprungs werden Temperaturen von 11 bis 17 Grad erreicht, im Rothaargebirge 8 bis 11 Grad.