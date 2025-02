WEITERE NACHRICHTEN

Sicherheitskonferenz endet - schnellerer EU-Beitritt der Balkan-Staaten? • Die Münchner Sicherheitskonferenz geht heute in ihren dritten und letzten Tag. Die europäische Sicherheitsarchitektur, ein schnellerer EU-Beitritt der Balkan-Staaten und die Wettbewerbsfähigkeit Europas stehen auf dem Programm des internationalen Treffens. Die Debatte war seit Freitag vom Kurs der neuen US-Regierung im Ukraine-Krieg sowie Streitigkeiten um eine Beteiligung der Europäer an Verhandlungen bestimmt.

Alexej Nawalny

Gedenkveranstaltung in NRW: "Ein Jahr ohne Alexej Nawalny" • Der Verein "Freies Russland NRW" ruft heute zu einem Gedenken an den Tod des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny auf. Der 47-jährige Nawalny war vor einem Jahr in einem Straflager in Sibirien gestorben. Seine Witwe, Julia Nawalnja, wird in Berlin eine Rede halten. Seit dem Tod ihres Mannes, führt sie dessen Arbeit fort.

"Kanzlerschaft-Quadrell" • Bei RTL findet heute ab 20.15 Uhr das Aufeinandertreffen der vier Kanzlerkandidaten (von CDU / CSU , SPD , Grünen und AfD ) statt, moderiert von Pinar Atalay und Günther Jauch. Bei vielen Fernsehformaten gab es im Vorfeld Kritik an der Teilnehmerliste. Manche Parteien fühlten sich benachteiligt. RTL gab bekannt, dass die Parteien ausgewählt wurden, die laut Umfragen am stärksten sind.

Zwei Schwerverletzte bei Auseinandersetzung in Herten • Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Herten im Ruhrgebiet sind am Samstagnachmittag zwei Männer schwer verletzt worden. Vor einem Café in der Innenstadt sei es zu einem Streit unter drei Männern gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sind zwei Beteiligte schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen. Die Identitäten der drei Männer und die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch ungeklärt. Unklar ist auch noch, ob als Tatwaffe ein Messer verwendet wurde.

Start der Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien • Jedes fünfte bis sechste Kind in Deutschland wächst mit einem suchtkranken Elternteil auf. Das sind insgesamt drei Millionen Kinder und Jugendliche. Viele von ihnen erleben Vernachlässigung und Gewalt, leiden oft ein Leben lang unter diesen Erfahrungen. Die Aktionswoche startet am Sonntag mit über 120 Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet.

Ende der Tarifverhandlungen bei der Bahn in Sicht • Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ( EVG ) verhandeln seit fünf Tagen über mehr Geld für rund 190.000 Beschäftigte. Beide Seiten wollen nach Möglichkeit eine Einigung in der dritten Verhandlungsrunde und damit noch vor der Bundestagswahl erzielen. Konzern und Gewerkschaft befürchten durch einen Politikwechsel in Berlin wirtschaftliche und strukturelle Unsicherheiten für den Konzern und haben es daher eilig.

Verleihung Friedenspreis Dresden • Die Initiative Friedenspreis Dresden ehrt in diesem Jahr den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ( EGMR ). Die Verleihung findet heute in der Dresdner Semperoper statt. Gerichtspräsident Marko Bošnjak wird den Preis persönlich entgegennehmen. Der Preis wurde seit 2010 als Dresden-Preis vom Verein "Friends of Dresden Deutschland" und der Klaus Tschira Stiftung an Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderem Maße um Frieden und Völkerverständigung verdient gemacht hätten.

DAS WETTER IN NRW

Etwas Schnee, etwas Sonne und viele Wolken • Am Sonntag kann es zwischen Eifel und Sauerland streckenweise leicht schneien. Sonst ist es trocken und meist dicht bewölkt. Am Nachmittag gibt es kaum noch Schnee und die Sonne zeigt sich etwas häufiger, regional bleibt es aber wolkig. Die Temperaturen steigen im Weserbergland auf 0 Grad, am Niederrhein örtlich auf 5 Grad und auf dem Kahlen Asten auf -4 Grad. Der Wind weht aus Nordost bis Ost.