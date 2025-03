Bahn zahlt Millionen wegen Verspätungen • Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr knapp 200 Millionen Euro für Entschädigungen an Bahnreisende ausgegeben. Die Bahn hat dem SWR einen entsprechenden Bericht der Bild am Sonntag bestätigt. Darin hieß es, dass sieben Millionen Anträge von Betroffenen eingegangen seien, weil ihre Züge ausgefallen oder verspätet waren. Laut Bahn lagen das in 80 Prozent der Fälle an der maroden und überlasteten Infrastruktur.

Beschwerden über Post- und Paket-Zustellung auf Höchststand • Bei der Bundesnetzagentur sind noch nie so viele Post-Beschwerden eingegangen wie im vergangenen Jahr, etwa wegen verlorener Briefe oder beschädigter Pakete. Wie die Bonner Behörde mitteilte, gingen bei ihr 44.406 Eingaben zu Mängeln der Versorgung ein - ein Plus von fast sieben Prozent. Die Zahlen beziehen sich auf die gesamte Post- und Paketbranche, allerdings richteten sich im vergangenen Jahr 89 Prozent der Beschwerden gegen den Marktführer DHL und seine Briefsparte Deutsche Post.

Ermittlungen nach Kanalisations-Explosion in Vlotho • Die Polizei inzwischen davon aus, dass der Vorfall absichtlich verursacht wurde. Zeugen berichteten, in der Nähe des Tatorts in Vlotho eine Gruppe gesehen zu haben - die Polizei vermutet Jugendliche und sucht nach dieser Gruppe. Unter anderem wurde ein Benzinkanister gefunden - daneben lagen auch Grillwürstchen. Ein Missgeschick beim Grillen schließt die Polizei aus, dafür sei die Explosion zu heftig gewesen. Durch die Detonation waren mehrere Gullydeckel in die Luft flogen.