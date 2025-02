Viele armutsgefährdete Rentner • In Deutschland hat es noch nie so viele Rentnerinnen und Rentner gegeben, die armutsgefährdet sind. Das zeigen Zahlen des statistischen Bundesamtes, die das Bündnis Sahra Wagenknecht abgefragt hat und über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. 2023 hat es demnach 3,5 Millionen armutsbedrohte Rentner gegeben. 300.000 mehr als im Jahr davor. Eine Person gilt als armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügt. 2024 lag dieser Schwellenwert für eine oder einen Alleinlebenden in Deutschland bei 1.378 Euro netto im Monat.

Pilotprojekt zu KI -Nutzung im Unterricht startet in NRW • 25 weiterführende Schulen in NRW werden im Rahmen eines Pilotprojekts testen, inwieweit Künstliche Intelligenz (KI) im Mathematik- und Deutschunterricht sinnvoll eingesetzt werden kann. Das Projekt mit dem Titel "Künstliche Intelligenz im Mathematik- und Deutschunterricht (KIMADU)" wird von der Universität Siegen begleitet. Die Schulen erhalten einen Zugang zu verschiedenen Modellen, mit denen sie Lehr- und Lernmöglichkeiten fachbezogen entwickeln und im Unterricht erproben können.

Grammys verliehen • In Los Angeles ist der weltweit wichtigste Musikpreis verliehen worden. Die Sängerin Beyoncé hat den Grammy bekommen für das beste Country-Album. Der Grammy für die beste Single ging an Kendrick Lamar für "Not Like Us". Ein Preis ging an den Ende Dezember verstorbenen früheren US-Präsidenten Jimmy Carter. Er wurde posthum für das beste Hörbuch des Jahres ausgezeichnet.

SEK s stürmen falsche Wohnungen • Spezialeinsatzkommandos der NRW-Polizei haben in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 17-mal falsche Wohnadressen gestürmt. Das geht aus einer kleinen Anfrage der FDP hervor, die dem Kölner Stadt-Anzeiger vorliegt. Die FDP-Fraktion mahnte an, fehlerhafte SEK -Einsätze schadeten nicht nur den Betroffenen, sondern auch dem Ansehen der Sicherheitskräfte.

DAS WETTER IN NRW

Wintermorgen in Köln

Weiter Winterwetter in NRW • Auch heute bleibt es in NRW kalt, aber überwiegend sonnig. Nebel oder Hochnebel hält sich wenn überhaupt in der Nähe zu Niedersachsen sowie am Niederrhein, ansonsten lösen sich lokale Frühnebelfelder rasch auf. Die Temperaturen steigen mit Sonnenschein auf 3 bis 7 Grad, im Dauergrau werden kaum 0 Grad erreicht.

UND ÜBRIGENS ...

Durchsage im Stadion: Abseits

VAR-Entscheidung erstmals über Lautsprecher erklärt • Bei der gestrigen Partie in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim ist Bundesliga-Geschichte geschrieben worden: Schiedsrichter Robin Braun erklärte erstmals über die Stadionlautsprecher seine Entscheidung. Braun hatte nach einem Foul von David Jurasek an Nathan Tella auf Elfmeter entschieden - doch dann kam die Korrektur per Videobeweis. Braun erklärte darauf per Durchsage: " Nach Ansicht der Bilder lag eine Abseitsstellung vor. Deswegen lautet die Entscheidung: Kein Strafstoß. Abseits. " Es war das erste Mal, dass es eine Erklärung nach einem VAR -Einsatz gab.

