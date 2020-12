Geht doch: Die guten Nachrichten der vergangenen Woche

Das Wichtigste gleich zu Anfang: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen sinkt langsam aber stetig. Zwar ist fast das ganze Land noch weit entfernt von einem Inzidenzwert von 50, aber der Trend für NRW ist besser als für den Rest von Deutschland.

Blickt man auf ganz NRW ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage innerhalb der vergangenen zwei Wochen von 170 auf 140 gesunken. Vielversprechend entwickeln sich die Zahlen besonders im Hochsauerlandkreis, in Münster und in den Kreisen Coesfeld, Olpe und Soest. Der "Lockdown light" zeigt offenbar Wirkung.

Videochat mit dem Nikolaus

Auch wenn die Kontaktbeschränkungen über die Feiertage gelockert werden, ein Weihnachten wie in diesem Jahr hatten wir noch nie. Um wenigstens ein bisschen Normalität gerade für die Kinder trotz Corona in der Vorweihnachtszeit zu schaffen, hat sich das Bistum Essen etwas einfallen lassen. Wenn der Nikolaus schon nicht persönlich bei den Kleinen vorbeischauen kann, dann wird er wenigstens per Videokonferenz dazugeschaltet.