Her mit dem Obst! - Gute Apfel- und Pflaumenernte erwartet

Äpfel in Hülle und Fülle - die Hitze der vergangenen Wochen haben den knackigen Früchte offenbar nicht geschadet: Deutschlands Obstbaubetriebe erwarten in diesem Jahr eine gute Apfelernte im Umfang von rund 1,05 Millionen Tonnen. Diese Schätzung gab am Donnerstag das Statistische Bundesamt bekannt. Damit dürfte die Apfelernte gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um knapp 46.000 Tonnen und damit 4,6 Prozent höher ausfallen.

Gegenüber dem zehnjährigen Durchschnitt werden in diesem Jahr voraussichtlich 80.000 Tonnen und damit etwa 8,2 Prozent mehr Äpfel geerntet. Äpfel werden bundesweit auf einer Fläche von knapp 34.000 Hektar erzeugt.