Gutachter: Wiederinbetriebnahme der Currenta-Verbrennungsanlage ist möglich

Experten eines vom Chemieparkbetreiber Currenta eingesetzten Kreises von Ingenieuren halten die Wieder-Inbetriebnahme eines weiteren Teils der Sonderabfallverbrennungsanlage in Leverkusen-Bürrig für möglich.

Die Ingenieure sagen, es gebe keine Erkenntnisse, die gegen die Wiederinbetriebnahme der Abwasserverbrennung in Bürrig sprechen. In der Anlage werde ausschließlich ein spezielles Abwasser aus einem Betrieb in Dormagen verbrannt. Wenn die vorgesehenen Bedingungen für die Mischung der Chemikalien in dem Abwasser eingehalten werden, sei dies sicher.

Die Abwässer werden bei hohen Temperaturen in die Verbrennungsanlage eingeleitet. Dabei verdampft das Wasser und die Reststoffe verbrennen.

Vor der Inbetriebnahme müssten jedoch noch zwei Gutachten erstellt und von der Bezirksregierung Köln geprüft werden. Die entscheidet letztlich über die Wiederinbetriebnahme.

In weiteren Schritten prüfen die Ingenieure, ob in dem bereits wieder in Betrieb befindlichen Teil der Leverkusener Verbrennungsanlage zusätzliche Gefahrstoffe angeliefert werden dürfen.

Außerdem untersuchen die Experten, unter welchen Bedingungen künftig auch die Klärschlammverbrennung in Bürrig wieder angefahren werden kann.

