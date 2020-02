Bertelsmann-Stiftung: Niedrigere Krankenkassenbeiträge möglich

Einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge könnten die Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen um etwa 13 Euro pro Monat sinken, wenn die derzeit Privatversicherten in die GKV integriert würden.

Zusammenlegung der Versicherungssysteme

Laut Stefan Etgeton von der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh würde sich das "auf einer ideellen Ebene" lohnen, weil Menschen dadurch das Gefühl bekämen, sie seien in einem System, "wo wir solidarisch für Krankheitsrisiken einstehen." Eine Zusammenlegung der Versicherungssysteme wäre außerdem wichtig für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, sagte Etgeton außerdem.

Die Beitragsersparnis von 13 Euro pro Monat würde der Studie zufolge allerdings auf nur 4 Euro im Monat sinken, wenn niedergelassene Ärzte für die entfallenden höheren Privathonorare entschädigt werden müssten.

8,8 Millionen Privatversicherte

Die Studie aus Gütersloh basiert auf den neuesten Daten (2016) einer jährlich durchgeführten Befragung von rund 12.000 Haushalten. Im Jahr 2016 waren rund 8,8 Millionen Menschen privat versichert. Die GKV zählte dagegen 70,4 Millionen Versicherte.