Gülle-Tourismus in NRW : Weil unter anderem im Münsterland, in Niedersachsen und Gebieten der Niederlande die Nitrat-Grenzwerte in Wasser und Boden überschritten wurden, versuchen Landwirte die dafür verantwortliche Gülle loszuwerden. Mit Tanklastzügen transportieren sie das Düngemittel ins Sauerland, wo die Grenzwerte noch nicht erreicht wurden.