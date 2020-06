Grundschulen öffnen - normal und trotzdem anders

Lehrer mit Mundschutz und Warnwesten

An der Altfriedgrundschule in Essen blieben Eltern und Kinder vor Unterrichtsbeginn vor dem Schulhof stehen. Die Lehrkräfte, die mit Mundschutz, orangefarbenen Warnwesten und einer Kladde auf dem Schulhof standen, riefen dann nach und nach die Klassen auf.

Auch wenn das alles soweit reibungslos lief, ist Schulleiterin Christa Becker nicht so ganz glücklich mit der ganzen Sache. " Wir freuen uns natürlich alle Kindern wieder zu sehen, aber wir haben schon große Sorge. "

Landeselternschaft: " Wichtig für die Kinder "

Birgit Völxen von der Landeselternschaft Grundschulen bekommt von den Eltern geteilte Rückmeldung. Sie sagte aber, es sei trotzdem höchste Zeit, dass es losgeht.

" Es ist wichtig für die Kinder, dass sie wieder zur Schule gehen können ", so Völxen. " Weil sie einander brauchen. Obgleich es natürlich eine große Sorge gibt, dass der Schutz nicht gewährleistet werden kann, wie er gewährleistet werden sollte. "

Video starten, abbrechen mit Escape Bergische Eltern gespalten: Pro und Contra Schulöffnung. Lokalzeit Bergisches Land. . 01:46 Min. . Verfügbar bis 12.06.2021. WDR. Von Petra Dierks.

Mutter: " Kinder als Versuchskaninchen "

Tanja Witte hat einen Sohn und eine Tochter auf der Grundschule in Essen und ist weniger überzeugt davon. " Ich hab das Gefühl, die Kinder sind Versuchskaninchen. "

" In zwei Wochen sind die Schulen eh zu, wenn also was passiert, stört es nicht groß. Und wir sind dann im Zweifel die, die in Quarantäne sitzen und nicht an die Nordsee fahren ", so die Mutter weiter.