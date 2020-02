Grundrente – Einigung auf Konzept mit vielen offenen Fragen

Monatelang haben die Experten vor allem über die Prüfung der Bedürftigkeit und die Voraussetzungen gestritten, nach denen man die Grundrente bekommen kann. Jetzt herrscht in diesen Punkten Einigkeit.

Wer hat Anspruch?

Die Grundrente in voller Höhe soll erhalten, wer eine geringe gesetzliche Rente bekommt, aber 35 Jahre geltend machen kann. Das sind Jahre, in denen man Beiträge an die Rentenversicherung gezahlt hat, aber auch Zeiten der Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen.

Damit diejenigen nicht leer ausgehen, die nur auf zum Beispiel 34 Jahre und 10 Monate kommen, wird ein Übergangsbereich eingeführt, in dem es eine abgespeckte Grundrente gibt, ab 33 Anspruchsjahren.

Was bekomme ich, was wird abgezogen?

Den vollen Aufschlag auf eine kleine Rente erhalten nur diejenigen, die als Alleinstehende höchstens € 1. 250 Einkommen haben. Für Paare gelten höhere Grenzen (€ 1.950).

Den vollen Aufschlag erhalten diejenigen, deren monatliches Einkommen als Rentner bei maximal 1.250 Euro (Alleinstehende) und 1.950 Euro (Eheleute oder Lebenspartner) liegt. Einkommen über dieser Grenze sollen zu 60 Prozent auf die Grundrente angerechnet werden. Bei 1.300 Euro Einkommen eines Alleinstehenden würden also 50 Euro zu 60 Prozent angerechnet - die Grundrente fiele 30 Euro niedriger aus. Liegt das Einkommen bei mehr als 1.600 Euro beziehungsweise 2.300 Euro, soll es zu vollen 100 Prozent auf den Grundrentenzuschlag angerechnet werden. Hat ein Ehepaar also zum Beispiel 2.400 Euro Einkommen, vermindert sich die Grundrente um 100 Euro.

Die Anrechnungsregeln sind nun schärfer als ursprünglich geplant - der Kreis der Anspruchsberechtigten wird dadurch kleiner.

Wo liegen die Stolpersteine?

Trotz der Einigung auf diese zwei wichtigen Bereiche bleiben viele Fragen offen. Beispiel Kapitaleinkünfte: Rentnerinnen und Rentner sollen die gegenüber der Rentenversicherung offenlegen, so dass sie die Einkommenssituation prüfen kann. Ob und in welchem Umfang das funktioniert, ist ungewiss.

Ohnehin kommt auf die Rentenversicherung viel Mehrarbeit zu: Mehrere Hundert neue Sachbearbeiter müssen neu eingestellt werden; auch um Millionen (Kleinst-)Renten von heutigen Ruheständlern zu überprüfen oder Spezialfragen, wie die Berücksichtigung ausländischer Einkommen zu klären.

Kann das Ganze noch scheitern?

Schwere Bedenken gibt es auf jeden Fall, politische und verfassungsrechtliche. Manche Kritiker bemängeln, dass Ehepartner bei der Einkommensberücksichtigung schlechter gestellt werden als unverheiratete Paare. Das könnte zu Klagen gegen führen.

Streit wird es auch um die Finanzierung geben. Denn das Geld für die Grundrente soll aus Steuermitteln kommen. Der Plan, diese Kosten durch Einnahmen aus einer europäischen Aktiensteuer auszugleichen, droht allerdings zu scheitern.